Actuellement, Samsung organise son événement SDC (Samsung Developer Conference) dédié aux développeurs, mais la marque coréenne en profite également pour faire quelques annonces et des teasings. Après son teasing du prochain smartphone pliable, Samsung a levé le voile sur deux nouveaux ordinateurs portables.

Nous ne savons pas si les Galaxy Book Flex et Ion sortiront en France, mais nous savons que sont les premiers ordinateurs portables Samsung à utiliser des écrans QLED Full HD (une dalle VA), la même technologique utilisée sur sa gamme de téléviseurs haut de gamme. Selon Samsung, cet écran est globalement plus lumineux qu’un écran IPS LCD (avec un maximum de 600 nitts et jusqu’à 400 nitts sans mode spécial), plus de contraste et une précision des couleurs plus précise.

Les deux ordinateurs portables sont également dotés des dernières puces Intel 10e génération : le Galaxy Book Flex convertible utilise des processeurs Ice Lake 10 nm, tandis que le Galaxy Book Ion intègre les puces Comet Lake de 14 nm basées sur une architecture plus ancienne. Les deux ordinateurs portables (de tailles 13 et 15 pouces) sont certifiés dans le cadre du programme Project Athena d’Intel , ce qui signifie que vous devriez avoir jusqu’à neuf heures d’autonomie réelle.

Enfin, on retrouve un nouveau pavé tactile sans fil PowerShare qui sert également de chargeur sans fil Qi à part entière pour n’importe lequel de vos objets à chargement sans fil. Vous devez activer le mode de charge sans fil avec via une combinaison de touches du clavier, et vous n’avez ensuite qu’à déposer votre objet (un smartphone, des Apple AirPods Pro…).

Samsung Galaxy Book Ion Samsung Galaxy Book Ion Samsung Galaxy Book Ion Samsung Galaxy Book Ion

Rien à ajouter concernant le reste des caractéristiques, on reste dans le haut de gamme : 16 Go de mémoire LPDDR4X RAM et jusqu’à 1 To PCIe NVMe SSD pour le stockage. L’écran du Galaxy Book Flex pivote à 360 degrés avec un écran évidemment tactile et le support d’un S Pen. Quant au Galaxy Book Ion, c’est un ordinateur portable plus traditionnel. Ce dernier est en 15 pouces et intègre également un GPU dédié, le Nvidia GeForce MX250 GPU avec 2 Go de mémoire GDDR5.