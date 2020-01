Samsung Galaxy Chromebook : enfin un Chromebook qui fait rêver au CES 2020

Samsung a profité du CES de Las Vegas pour présenter son nouveau Chromebook haut de gamme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec son écran Oled 4K, il fait vraiment envie.

Les Chromebook ont la côte ces derniers temps. Il faut dire que Google met le paquet en termes de communication et de marketing pour pousser à l’adoption de ces ordinateurs portables équipés du système ChromeOS. On vous en parlait d’ailleurs récemment.

Néanmoins, ces ordinateurs portables sont encore souvent critiqués pour les performances assez chiches obtenues et pour leur design loin de pouvoir concurrencer de beaux ultrabooks sous Windows 10. C’est justement à cette critique que Samsung semble avoir répondu avec son nouveau Samsung Galaxy Chromebook.

Un écran Oled 4K sur un Chromebook

Le constructeur coréen a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler officiellement son nouveau Chromebook et le moins qu’on puisse dire, c’est que ses caractéristiques sont alléchantes. Le PC portable est en effet doté d’un écran de 13,3 pouces utilisant une dalle Oled, une première pour un Chromebook. Cette dalle est par ailleurs au format 16:9 avec une définition 4K.

Mais les caractéristiques hauts de gamme ne s’arrêtent pas là pour ce Galaxy Chromebook puisqu’il est fourni dans sa configuration de base avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un processeur Intel Core i5 de 10e génération utilisant la plateforme Comet Lake-U. Pour la batterie, Samsung a par ailleurs intégré un accumulateur de 49,2Wh qui devrait permettre au Chromebook de durer pendant au moins huit heures d’utilisation.

Concernant les prises et connectiques, on retrouve sur la tranche droite un port pour carte microSD et une prise USB. À gauche, on va retrouver une seconde prise USB-C ainsi qu’une prise jack. Enfin, Samsung a également intégré un lecteur d’empreintes digitales ainsi que deux caméras : une classique au-dessus de l’écran, et une au-dessus du clavier.

Un Chromebook convertible

Cette deuxième caméra se justifie par le format convertible du Chromebook dont l’écran peut pivoter à 360 degrés pour être utilisé en tablette. La seconde caméra peut alors être utilisée pour prendre des photos en mode tablette.

Le Galaxy Chromebook de Samsung sera lancé aux États-Unis au cours du premier trimestre 2020 à partir du 999 dollars (892 euros HT) pour la version 8/128 Go. Il sera également possible de prendre des configurations supérieures, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Nous avons demandé à Samsung France si le constructeur comptait lancer le Chromebook en France et nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons davantage d’informations.