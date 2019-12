Samsung Galaxy S10 Lite : Snapdragon 855 au programme, même en Europe

Malgré son appellation « Lite », le Samsung Galaxy S10 Lite devrait proposer une fiche technique très solide, même si le prix devrait l'approcher de véritables hauts de gamme.

Les fuites s’enchainent au sujet de la nouvelle gamme Lite de Samsung. Après le Galaxy Note 10 Lite qui a vu son prix en euros être dévoilé par le site WinFuture, c’est au tour du Galaxy S10 Lite de faire l’objet de nouvelles fuites.

On doit ces informations au site allemand WinFuture qui a pu consulter la fiche technique du prochain smartphone haut de gamme de Samsung. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il devrait bel et bien s’agir d’un smartphone haut de gamme, malgré son existence dans certains marchés sous le nom de Galaxy A91.

En effet, le Samsung Galaxy S10 Lite devrait être propulsé par une puce Snapdragon 855 de Qualcomm. Une première pour Samsung en Europe, puisque le constructeur privilégiait jusqu’à présent ses puces Exynos sur ses appareils haut de gamme. Le Snapdragon 855 devrait être épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible à l’aide d’un tiroir pour carte microSD jusqu’à 1 To. On retrouverait également un écran Amoled de 6,7 pouces avec une définition de 2400×1080 pixels et un petit poinçon pour l’appareil photo frontal. Pour la batterie, on devrait retrouver un accumulateur de 4 500 mAh rechargeable par USB-C avec une puissance de 45W.

Trois appareils photo au dos, mais pas de téléobjectif

Concernant la photo, le Samsung Galaxy S10 Lite profiterait de rien de moins que trois appareils différents au dos et un en façade. Contrairement aux Galaxy S10 et S10+, on ne retrouverait ainsi pas de téléobjectif pour le zoom :

Un appareil grand-angle de 48 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,0 et stabilisation optique

Un appareil ultra grand-angle de 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,2

Un appareil macro de 5 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,4

Un appareil selfie de 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,2

Concernant le tarif, WinFuture affirme que le Samsung Galaxy S10 Lite sera lancé dans le « sud de l’Europe » au prix de 679,99 euros. S’il s’agit de l’Espagne, où les prix des smartphones Samsung sont lancés à un tarif 6,67% plus bas qu’en France, on pourrait retrouver le smartphone dans l’Hexagone à un prix de 725 euros. Pour l’heure, on ignore encore quand sera lancé officiellement le Samsung Galaxy S10 Lite. Autant dire qu’à ce prix, on a du mal à voir ce que ce smartphone aura de « Lite » même si, heureusement, la fiche technique devrait suivre.