Samsung Galaxy Note 10 Lite : son prix en euros a fuité, ça sera bien un haut de gamme

Le site allemand WinFuture a obtenu le prix du futur Galaxy Note 10 Lite de Samsung. Un tarif qui devrait clairement l'approcher du segment haut de gamme;.

Les fuites s’intensifient depuis quelques jours au sujet du Samsung Galaxy Note 10 Lite, également connu sous le nom de Galaxy A81. Après des rendus 3D, des fuites de caractéristiques et même la publications de rendus presse par le site allemand WinFuture, c’est au tour de son tarif d’être dévoilé avant l’heure.

Cette nouvelle fuite nous vient encore une fois de WinFuture qui a obtenu les tarifs en euros auprès de distributeurs européens. « Le Samsung Galaxy Note 10 Lite sera proposé au prix de 629,99 euros. Ce tarif s’applique à la péninsule hispanique, donc dans certains pays, le prix pourrait être plus élevé en raison de taxes plus hautes », affirme ainsi le journaliste Roland Quandt.

Un tarif qui devrait avoisiner les 672 euros en France

Cela permet néanmoins de donner un ordre d’idée du prix du Samsung Galaxy Note 10 Lite en Europe, et potentiellement en France. A titre de comparaison, le Samsung Galaxy Note 10 avait été lancé en Espagne au prix de 899 euros, contre 959 euros en France. Une différence de 6,67% qui pourrait donc également s’appliquer sur la version Lite. On se retrouverait ainsi avec un prix français du Galaxy Note 10 Lite autour de 672 euros. Un prix qui correspond à celui attendu en Allemagne.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Note 10 Lite devrait bel et bien être un smartphone haut de gamme. L’appareil devrait ainsi embarquer une puce Snapdragon 855, avec un écran Amoled plat, du Bluetooth 5.1 et surtout un stylet S-Pen, emblématique de la gamme Galaxy Note. On ignore encore quand sera lancé officiellement le smartphone mais, à en croire WinFuture, l’annonce ne devrait plus tarder.

