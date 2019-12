Samsung Galaxy Note 10 Lite : le Bluetooth 5.1 pourrait rendre le stylet plus utile

Indispensable pour certains, inutile pour d'autres, le S Pen propre à la gamme Note de Samsung profitait de nouveautés intéressantes sur le récent Galaxy Note 10... tout du moins sur le papier. Le constructeur coréen pourrait le perfectionner sur le Galaxy Note 10 Lite grâce à l'arrivée du Bluetooth 5.1. On vous explique pourquoi.

Dernier véritable élément distinctif des derniers Galaxy Note, le S Pen évolue doucement au fil des générations. Avec le Galaxy Note 10, annoncé cet été, Samsung était fier d’introduire une nouvelle fonctionnalité au stylet emblématique de sa gamme de phablettes : la reconnaissance de mouvements. Cette nouveauté, prometteuse sur le papier bien qu’assez gadget, permet de contrôler certaines fonctions du smartphone grâce à des gestes réalisés à main levée, sans que le S Pen n’entre en contact avec l’écran de l’appareil. Une fonctionnalité finalement peu utile, la faute aux limitations inhérentes aux capteurs de mouvements intégrés dans le stylet et au Bluetoooth. La combinaison de ces deux technologies a en effet souvent du mal à identifier et interpréter précisément les gestes effectués, encore moins passé une certaine distance.

D’après SlashGear (via le site néerlandais GalaxyClub), le Galaxy Note 10 Lite pourrait remédier au problème. Comment ? Grâce au Bluetooth 5.1 que l’appareil intégrerait à sa sortie.

Le Bluetooth 5.1 pour une reconnaissance des mouvements vraiment efficace sur le S Pen ?

Lancé cette année, le Bluetooth 5.1 apporte entre autres une détection des positions améliorée. En clair et comme le note SlashGear, cette nouvelle mouture de la technologie Bluetooth est capable de localiser un périphérique appairé à une plus grande distance et avec plus de précision. Dans le cas du Galaxy Note 10 Lite, on peut donc imaginer que l’écart entre l’appareil et son stylet pourrait être plus grand, ce qui rendrait plus confortable la reconnaissance des mouvements pour l’utilisateur. Cette nouveauté, si elle se confirme, pourrait aussi permettre de retrouver un S Pen égaré plus facilement… tout du moins en théorie.

Si l’on voit mal Samsung vendre des Galaxy Note 10 Lite par palettes en se basant sur le seul argument du Bluetooth 5.1 et d’une reconnaissance des mouvements améliorée pour son S Pen, l’appareil aurait dans tous les cas une fonctionnalité supplémentaire par rapport aux Note 10 et Note 10+. En l’état, le principal argument de ce Note 10 Lite serait surtout son tarif raboté par rapport aux phablettes actuelles du constructeur coréen. L’appareil devrait pour rappel arriver sur le marché en début d’année 2020, parallèlement à l’arrivée également pressentie d’un Galaxy S10 Lite.