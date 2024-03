Ces écouteurs pas chers proposent un argument osé face à leurs concurrents

Le constructeur américain Skullcandy a annoncé des écouteurs qui se veulent respectueux de l'environnement, notamment sans batterie intégrée au boîtier de charge.

Le marché des écouteurs sans fil n’est pas sans poser de questions pour son impact environnemental. Il faut dire qu’en raison de leur petit format, ces écouteurs sont particulièrement complexes à réparer. Le site iFixit ne s’y trompe d’ailleurs pas et, à l’époque de la sortie des AirPods Pro 2, avait déploré une réparabilité impossible, signalant que « les écouteurs s’améliorent dans tous les domaines apparemment, à l’exception de l’environnement ».

Pourtant, du côté des constructeurs, on essaie tant bien que mal de proposer des alternatives environnementales pour les consommateurs. C’est le cas de la marque américaine Skullcandy qui a annoncé, ce mardi, ses nouveaux écouteurs Eco Buds, lancés comme les écouteurs de la firme « les plus responsables à ce jour ». Pour ce faire, Skullcandy annonce que ses Eco Buds sont conçus à l’aide de 65 % de plastique recyclés et avec 57 % de moins de métaux lourds pour une empreinte carbone divisée par deux par rapport à des écouteurs classiques. Un argument déjà utilisé par Fairphone pour ses propres écouteurs TWS Earbuds.

Un boîtier sans batterie pour la recharge

La plus grande originalité de ces écouteurs tient en fait dans leur boîtier, démuni de batterie. Alors que tous les écouteurs concurrents proposent une recharge dans le boîtier, Skullcandy propose ici une simple base de charge magnétique, où les écouteurs pourront être rangés, mais la recharge se fera nécessairement en alimentant la base avec les écouteurs à l’intérieur. Skullcandy justifie ce choix par les matériaux particulièrement polluants utilisés pour la conception de batteries et cherche ici à proposer une alternative plus écologique, sans multiplier les batteries.

Rappelons néanmoins que les produits dotés de batteries, a fortiori de batteries qui ne peuvent être remplacées, sont de toute manière voués à être jetés une fois les accumulateurs trop endommagés. Ici, l’approche de Skullcandy est salutaire dans un marché des écouteurs sans fil particulièrement polluant, mais cela ne signifie pas pour autant que les Eco Buds sont plus respectueux de l’environnement que des écouteurs filaires.

Concernant les caractéristiques plus classiques, les Eco Buds sont certifiés IPX4 contre les éclaboussures, proposent un format intra-auriculaires, une charge rapide permettant de récupérer 2 heures d’écoute en 10 minutes, une autonomie complète de 8 heures et une connexion Bluetooth 5.2.

Les écouteurs se positionnent par ailleurs sur le segment de l’entrée de gamme et ne proposent donc ni réduction de bruit active ni codecs Bluetooth audio avancés. Les Skullcandy Eco Buds sont proposés en France au prix de 34,99 euros.