Pure Advance officialisée : cette trottinette électrique avec repose-pieds a un design hors normes

Pure Electric a dégainé deux nouvelles trottinettes électriques non pas équipées d’un traditionnel deck, mais de repose-pieds latéraux. Et ce afin d’apporter une conduite plus stable et plus confortable. Inédit.

Pure Electric est une marque britannique fondée en 2018 et dirigée par Adam Norris, accessoirement le paternel de Lando Norris, pilote de Formule 1 chez McLaren. L’entreprise est spécialisée dans la conception de vélos électriques — nous avons d’ailleurs testé le Pure Flux One — et de trottinettes électriques – la Pure Air est aussi passée entre nos mains.

En cette fin d’année 2022, la firme d’outre-Manche a lancé une nouvelle offensive sur le terrain des trottinettes, avec deux nouveaux modèles répondant au nom de Pure Advance et Pure Advance Flex. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles savent se démarquer des traditionnels modèles que l’on peut croiser tous les jours.

Oubliez le deck

Pour commencer, sachez que ce binôme partage énormément de points communs. Deux éléments les distinguent cependant : l’Advance Flex est notamment capable de se plier en cinq étapes pour faciliter son transport, mais son autonomie de 40 kilomètres se situe en dessous des 50 kilomètres de la version Advance+.

Pour le reste, tout est identique – sauf le prix, nous y revenons plus bas. Mais ce qui les rend uniques en leur genre, c’est bien l’absence de deck. Cette partie du chassis présente sur toutes les trottinettes électriques du marché sert à positionner ses pieds : soit en pied joint, soit en T, selon la place que l’on dispose.

En lieu et place de ce deck, les Pure Advance s’offrent un châssis central avec des repose-pieds latéraux. Ce nouveau langage de design pour le moins singulier a le mérite de détonner et de piquer la curiosité. Mais cette forme de conception n’a pas uniquement vocation à nous titiller visuellement parlant.

Derrière cette idée, Pure Electric nous pousse à adopter une nouvelle position de conduite avec des pieds légèrement écartés. Selon Sam Bernard, directeur de la technologie de la marque, cela offre « une position plus naturelle orientée vers l’avant », mais aussi une « expérience plus stable et plus confortable ».

Clignotants et feu de freinage

L’intéressé poursuit : « Avec les modèles Pure Advance et Pure Advance Flex, l’utilisateur peut facilement se pencher dans les virages, assurant ainsi une sensation à la fois contrôlée et amusante, comme de glisser sur le sol », explique-t-il dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Pure Electric évoque aussi une nouvelle technologie unique actuellement en instance de brevet : il s’agit du système de direction Pure Control, qui permet de mieux stabiliser le guidon. Ici, on s’attend donc à ce que le guidon reste bien stable au moment d’enlever une main pour indiquer sa direction, par exemple.

Source : Pure Electric Source : Pure Electric Source : Pure Electric Source : Pure Electric

Pour le reste, le binôme se dote d’un frein tambour à l’avant associé à un freinage régénératif, de pneus tubeless (pour réduire le risque de crevaison) de 10 pouces, de clignotants sur le guidon, d’une lumière LED à l’arrière des repose-pieds, d’un freinage à l’arrière lorsqu’on active le frein, d’une certification IP65, le tout pour un poids de 16 kg.

Prix et disponibilité

Leur moteur revendique une puissance nominale de 500 W, pour une puissance maximale de 710 W afin de garantir assez de puissance sur les côtes. Du côté de l’autonomie, une version Pure Advance+ en offre 50 kilomètres. La Pure Advance Flex et Advance classique restent limitées à 40 kilomètres.

Les précommandes des deux trottinettes électriques sont ouvertes sur le site français de la marque, aux prix suivants :

Pure Advance : 899 euros ;

Pure Advance+ : 999 euros ;

Pure Advance Flex : 1199 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.