Trace : ce vélo électrique léger et endurant cache très bien sa batterie

La marque britannique Raleigh a lancé un nouveau vélo électrique répondant au nom de Trace. Ce modèle se démarque par son poids relativement contenu et sa très belle autonomie théorique.

Fondée en 1887 à Nottingham, la marque de vélos Raleigh possède aujourd’hui un catalogue d’une quinzaine de vélos électriques disponibles depuis son site officiel. Tous sont situés entre 1700 et et 7100 euros et couvrent plusieurs segments de cycles : de l’urbain au polyvalent en passant par du pliable et du vélo cargo.

Le dernier petit nouveau se nomme Trace, nous apprennent Cycling Weekly et Tech Advisor. Sa particularité ? Son poids relativement contenu, de 16,5 kg exactement, lorsque la moyenne des VAE se situe davantage autour des 20 kilos. C’est ici un point fort qui peut le rendre plus pratique à transporter en ville.

Un look passe-partout

Décliné en quatre tailles de cadre – au passage composé d’aluminium – pour s’adapter au maximum d’utilisateurs et d’utilisatrices, le Trace impressionne également par son look. Non pas qu’il soit splendide, mais parce que la batterie dissimulée dans le tube inférieur est extrêmement discrète au premier coup d’œil.

De ce fait, le gabarit du vélo reste maîtrisé. Au fond, on pourrait même confondre le Trace avec un vélo musculaire tout ce qu’il y a de plus classique, jusqu’à la découverte de son moteur sur le moyeu de la roue arrière. Cette motorisation – un Ebikemotion X35 – est associé à une transmission Shimano à 9 vitesses gérée par une chaîne. Aucune précision sur la nature du capteur — couple ou rotation — n’est faite.

Source : Raleigh Source : Raleigh Source : Raleigh

Pour revenir sur la batterie, sa capacité grimpe à 250 Wh, pour une autonomie de 80 kilomètres. Encore une fois, il faut peut-être faire preuve de prudence face à cette estimation, puisque le mode d’assistance utilisé – au nombre de trois – n’est pas précisé. Le poids du cycliste ou encore la typologie du terrain impactent aussi le rayon d’action.

Une batterie non amovible

Rechargeable en 4h, l’accumulateur n’est malheureusement pas amovible. C’est ici un point faible que l’on peut pointer du doigt. Une batterie amovible, c’est toujours plus pratique. Autre bémol : l’absence d’écran ou d’application pour suivre avec précision son autonomie restante. Selon la marque, une app serait en cours de développement.

Pour finir, pêle-mêle, le Trace embarque une fourche en carbone, des roues de 28 pouces, des garde-boue de série et une selle Selle Royal Vivo. Le tout à un prix de 2199 livres sterling, soit environ 2600 euros. Ce VAE est disponible sur le site officiel britannique de Raleigh, mais est introuvable, pour le moment, sur la version française.

https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1438991_leaos-carbon-pure-un-velo-electrique-100-carbone-et-100-haut-de-gamme

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.