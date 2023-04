Ce magnifique vélo électrique signé Voltaire mêle chic et sportivité

La marque parisienne Voltaire dégaine un troisième modèle de vélo électrique, le Legendre. Sa particularité ? Son cadre fermé, qui lui octroie un look plus sportif. D’autres petites évolutions sont au menu du jour.

Lancée en 2019, la marque de vélos électriques Voltaire a rapidement marqué les esprits. Son premier modèle, le Courcelles, s’est distingué par son look très classe et épuré, combiné à un comportement électrique agréable, une belle panoplie d’équipements et des systèmes de sécurité intéressants.

En 2022, l’entreprise parisienne a musclé son catalogue avec un second modèle, le Bellecour, qui n’est ni plus ni moins qu’une version non connectée du Courcelles, et donc plus abordable. Le millésime 2023 marque une nouvelle étape dans le développement de l’offre, avec un troisième cycle au rendez-vous.

Un Legendre plus sportif

Souhaitez donc la bienvenue au Legendre, qui se distingue principalement par la forme de son cadre : il ne s’agit plus d’une structure ouverte, mais fermée, lui apportant un aspect définitivement plus sportif. Ce type de cadre est aussi moins pratique à enfourcher, puisqu’il faut généralement bien lever la jambe pour prendre position.

D’ailleurs, Frandroid a d’ores et déjà testé le Legendre. Nous pouvons vous confirmer que la selle se situe au niveau du guidon : la position de conduite est bel et bien plus sportive, mais légèrement moins confortable. En contrepartie tout de même, la sensation d’agilité au guidon est bien meilleure pour le cycliste.

Source : Voltaire Source : Voltaire Source : Voltaire

Le Legendre marche dans les pas de ses compères : classe et élégance sont les maîtres mots de son look. D’un poids de 21,9 kg, il se décline en trois couleurs : Vert anglais, Bleu minuit et Gris graphite. Une seule taille est disponible à l’achat, pour les personnes mesurant plus de 170 cm.

D’autres changements mineurs ont été apportés : la taille et largeur des roues en l’occurrence, plus fine mais plus grande (28 pouces, contre 26 pouces). Le tout est chaussé par des pneus Schwalbe RoadCruiser Green Compound, qui filtrent particulièrement bien les vibrations, toujours selon notre essai.

Une belle panoplie d’accessoires de série

La batterie se situe toujours dans le tube de selle. D’un poids de 2,5 kg, elle a ici droit à une capacité de 350 Wh, pour une autonomie théorique de 45 à 70 km. Dans les faits, vous serez plus proches des 45 km. Bonne nouvelle : son temps de charge est relativement court, environ 2h30 sur une prise secteur.

Le moteur arrière d’1,5 kg revendique un couple de 35 Nm, combiné à trois niveaux d’assistance, un capteur de couple et une courroie Toptrans. Une telle transmission est silencieuse, plus durable et ne nécessite presque pas d’entretien. Côté sécurité, il faut compter sur des freins à disque hydrauliques de la marque Tektro.

Source : Voltaire Source : Voltaire

Sur le guidon, un écran OLED de 1,3 pouce affiche les principales informations de conduite (vitesse actuelle, vitesse moyenne, kilométrage, autonomie restante, temps écoulé depuis l’allumage du vélo), mais détonne un peu dans son style. C’est dommage.

Les accessoires ne manquent pas : garde-boue de série, éclairage avant de 100 Lux, cadenas de roue AXA à l’arrière, et, ce n’est pas pour nous déplaire, une magnifique sonnette Crane dotée d’une cloche chromée.

Voltaire Legendre : prix et date de sortie

Le Voltaire Legendre est vendu au prix de 2390 euros TTC, ou 2640 euros pour la version connectée attendue en juin 2023. Vous pouvez l’acheter sur le site officiel de la marque, ou bien patienter jusqu’en mai pour le découvrir dans la première boutique physique du fabricant, qui prendra place au 21 rue de Rivoli (4e arrondissement de Paris).

Des primes à l’achat permettent de faire baisser la note finale selon votre région, département ou localité.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.