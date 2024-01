Voici les quatre vélos électriques français primés à ce concours de renom

Chaque année, les Design Innovation Awards récompensent plusieurs dizaines de vélos électriques et accessoires dans des catégories données. L’édition 2024 sacre quatre VAE français.

Les Design Innovation Awards (DI.A) sont l’occasion de couronner, chaque année, un certain nombre de vélos électriques, d’équipements vélos et même de trottinettes électriques. Il n’y a pas un gagnant, mais plusieurs, car la variété de l’offre et les différentes approches des constructeurs méritent d’être reconnues à leur juste valeur, estime le DI.A. Chaque produit est testé, évalué, classé puis récompensé.

L’édition 2024 a mis à l’honneur neuf catégories de produits : les vélos de route, les composants, les VTT électriques, l’équipement offroad, l’équipement route, les gravels électriques, l’outdoor, les VTT et les urbains. Parmi toutes ces rubriques, quatre vélos électriques français ont réussi être primés.

Moustache encore à l’honneur

Débutons par le Moustache J Off, qui a reçu de multiples récompenses en 2023, dont le lauréat du « Meilleur vélo électrique 2023 » des Frandroid Awards. Ce modèle décliné en trois versions (urbain, VTC et typée VTT) se démarque par sa double suspension ultra confortable, mais aussi et surtout par son cadre 100 % fabriqué en France. Nous avions à l’époque écrit un article sur ses secrets de fabrication.

Source : Lapierre Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Moustache

La marque Voltaire, que Frandroid suit depuis ses débuts fin 2018, fabrique probablement parmi les plus beaux vélos électriques urbains. Classes, épurés, vintage, ces VAE sont des petits bonbons pour les yeux, en plus d’être performants et agiles. Bref, on ne peut que saluer le travail de Grégoire Lieurade et ses équipes, récompensés avec le Voltaire Legendre.

Lapierre impressionne

L’Ultima Path fait lui aussi partie des gagnants. Nous avons pu le découvrir à l’occasion du salon Autonomy, organisé à Paris en mai 2023. Ce deux-roues est assemblé en France avec un cadre en carbone local, associé à un moteur Valeo ultra puissant. La marque lyonnaise vous permet aussi de la configurer en variante mini-cargo ou trekking.

Pour terminer, le Lapierre Overvolt GLP III Team chipe un award dans la catégorie des VTTAE. Ce vélo tout-terrain nous avait impressionnés au moment de le découvrir en octobre 2023. C’est simple : tout, dans sa fiche technique, est ultra de gamme. Sa version la plus aboutie grimpe au passage à plus de 11 000 euros.