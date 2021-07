Samsung Odyssey Neo G9 : toutes les nouveautés de l’écran 49 pouces qui arrive en France

Le plus impressionnant des écrans de PC arrive cet été. Le Samsung Odyssey Neo G9 sera livré dès août et nous avons eu quelques échos supplémentaires de ses caractéristiques complètement folles.

Après l’annonce en mars 2021, le nouveau Odyssey Neo G9 sera en précommande dès le 29 juillet 2021. C’est la version remodelée de l’Odyssey G9 que l’on connaissait déjà. Un écran pour PC extrêmement large (49 pouces, 32:9), avec une définition élevée de 5120 x 1440 pixels. Il a des caractéristiques taillées pour le gaming, et cette année… Samsung introduit sa technologie Mini LED.

Quelles nouveautés pour le Neo G9 ?

Suite à l’annonce plus tôt cette année, nous avions peu d’informations au sujet de l’Odyssey G9. On ne l’appelait pas encore Neo G9 et pourtant on savait qu’il était Mini LED. Pour rappel, on retrouve le terme « Neo » également dans les TV Neo QLED de Samsung, il s’agit de la technologie Mini LED.

Visuellement, ce Neo G9 ressemble au G9 de l’année dernière. Il a le même look futuriste. Comme vous pouvez le voir, c’est un écran incurvé 1000R. Sa courbure est impressionnante, elle est conçue pour être optimale. Cela signifie que vous devez voir chaque angle de l’écran lorsque vous vous situez à 1 mètre de ce dernier.

La nouveauté majeure du modèle de cette année est le Mini LED. En plus d’une luminosité maximale de 2000 nits — c’est une valeur énorme –, Samsung utilise 2 048 zones de rétroéclairage, contre 10 sur le modèle précédent.

Il supporte également le HDR 10+, et garde le même tableau technique pour le reste : Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, VRR, 240 Hz, 1 ms… avec évidemment deux ports HDMI 2.1 pour avoir suffisamment de bande passante. L’Odyssey Neo G9 dispose également d’un port DisplayPort 1.4 avec synchronisation adaptative, ainsi que d’une prise casque et deux ports USB 3.0.

On devrait donc obtenir un écran PC avec un taux de contraste élevé (pour un écran IPS LCD). Nous n’avons pas encore eu d’informations sur son prix de vente en France, cela ne devrait pas s’éloigner du prix américain : 2500 dollars HT. Ce n’est pas rien, c’est 1000 dollars de plus que le modèle de l’année dernière.