Samsung Odyssey G9 (2021) : l’impressionnant moniteur incurvé goûte au Mini LED

Un nouveau moniteur incurvé Samsung Odyssey G9 (2021) a été officialisé. Par rapport à la génération précédente, cette version profite d'un écran Mini LED pour une meilleure qualité d'affichage.

L’année dernière, le Samsung Odyssey G9 s’était montré vraiment impressionnant avec son format hors norme. En 2021, le géant sud-coréen remet le couvert avec une nouvelle version du moniteur, cette fois-ci doté d’un écran Quantum Mini LED.

Dans l’ensemble, ce nouveau modèle garde une dalle de 48,8 pouces au ratio 32:9 et à l’incurvation assez folle de 1000R qui vise à améliorer l’immersion. Il faut dire que ce nouveau Samsung Odyssey G9 est toujours autant dédié au gaming.

Ce que promet le Mini LED

L’intégration de la technologie Mini LED devrait permettre une luminosité plus élevée et un contraste plus marqué. En outre, l’un des soucis de la génération précédente était le manque d’homogénéité entre les différentes parties de la dalle VA QLED. Le Mini LED devrait aussi régler ce souci.

À part ça, il n’y a pas vraiment de nouveautés à signaler. Ce Samsung Odyssey G9 2021 profite lui aussi d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz et d’une latence d’une 1 ms.

Prix et disponibilité du Samsung Odyssey G9

Le Samsung Odyssey G9 (2021) est annoncé au prix officiel de 1499 euros pour une date qui n’a pas encore été confirmée. Lors du même événement, le Samsung Smart Monitor a aussi été officialisé et la marque a dévoilé une ambitieuse gamme de téléviseurs MicroLED et Neo QLED.