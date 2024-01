Asus ROG NUC officialisé : un PC en format mini machine aux allures de console de jeux

Le NUC mort ? Pas si vite ! L'Asus ROG lui redonne vie à travers une minimachine. Voici le ROG NUC !

L’ère des NUC, initiée par Intel, s’est officiellement terminée en 2023. Ces appareils, qui s’étaient progressivement éloignés de leur format mini d’origine, servaient de vitrine aux processeurs Intel Core. Cependant, Asus a pris le relais avec le lancement du ROG NUC, marquant une nouvelle ère pour ces mini-ordinateurs.

Une vraie minimachine

Asus a saisi l’opportunité du CES 2024 avec le lancement du ROG NUC. Cette mini machine dotée d’un boîtier de 2,5 litres, est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 9 Meteor Lake et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070. Son système de refroidissement efficace permet une consommation énergétique supérieure à celle d’un ordinateur portable, pour maximiser ses performances, mais au-dessous d’un PC fixe classique. Le ROG NUC se distingue par sa taille réduite, respectant l’esprit des NUC originaux. Avec des dimensions de 270 x 180 x 50 mm, il est conçu pour des composants typiques des PC portables, offrant ainsi une véritable compacité.

Asus ROG NUC // Source : Asus ROG Asus ROG NUC // Source : Asus ROG Asus ROG NUC // Source : Asus ROG Asus ROG NUC // Source : Asus ROG Asus ROG NUC // Source : Asus ROG Asus ROG NUC // Source : Asus ROG

Ce modèle se démarque également par son design, avec un éclairage RGB. Sa conception, rappelant davantage une console de jeu qu’un NUC traditionnel 4×4, peut être utilisé dans les deux sens : le support permet une orientation horizontale ou verticale. Asus a mis l’accent sur la facilité d’entretien du ROG NUC. Le boîtier s’ouvre sans outils, simplifiant les upgrades, les réparations et le nettoyage. Néanmoins, la personnalisation des composants pourrait s’avérer plus complexe à cause du choix de CPU.

À l’intérieur, on retrouve une mémoire DDR5-5600 en dual-channel et une carte Intel Killer WiFi 6E AX1690i. Le système est capable de gérer jusqu’à quatre écrans 4K, grâce à une diversité de ports incluant Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4 et Ethernet 2,5 GbE.

La date de sortie et les prix du ROG NUC restent inconnus. Deux configurations seront disponibles : l’une avec un Intel Core Ultra 7 155 H et une GeForce RTX 4060, et l’autre avec un Intel Core Ultra 9 185 H couplé à une GeForce RTX 4070.