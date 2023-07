Intel dit adieu à ses NUC : le symptôme d’une crise plus profonde

Intel s'engage sur une voie d'austérité. Nouvelle victime : les NUC. Ces minimachines ont longtemps été sous-utilisées, malgré leur important potentiel.

Dans le contexte d’une année financière ardue, Intel a annoncé une perte colossale de 2,8 milliards de dollars au premier trimestre 2023, une chute de revenus de 36 % par rapport à la même période l’année précédente. Pour remédier à cette situation délicate, la compagnie est contrainte de prendre des décisions draconiennes. La plus récente d’entre elles est l’arrêt de ses divisions Optane, NAND et de l’activité Next Unit of Compute (NUC), cette dernière étant dédiée à la conception des mini PC.

Les NUC, un produit vitrine sous-exploité

Les NUC d’Intel ont été, depuis leur lancement, présentés comme une vitrine technologique de la marque. Cependant, malgré leur potentiel, ils n’ont jamais bénéficié d’une commercialisation à grande échelle. En France, par exemple, leur distribution a été particulièrement restreinte, et la communication autour de ces produits était minime. Cette sous-exploitation est d’autant plus regrettable que les NUC étaient des références intéressantes, non seulement pour les partenaires d’Intel, mais également pour les consommateurs.

Les NUC ont joué un rôle crucial dans la démonstration des avancées technologiques d’Intel, particulièrement en ce qui concerne ses processeurs. Deux ordinateurs portables de référence ont été présentés sous la marque NUC, le NUC M15 et le NUC X15, démontrant ainsi la capacité de la marque à se positionner également sur le marché des portables. De plus, les NUC se sont avérés être des machines de gaming intéressantes, offrant une alternative compacte et performante dans un secteur en constante croissance.

Il est indéniable que ces mini PC étaient dotés d’un grand potentiel, mais n’ont jamais eu l’opportunité de rencontrer le succès qu’ils méritaient. Intel a peut-être manqué une occasion de diversifier son offre et d’établir une présence solide auprès du grand public.

Les NUC d’Intel étaient par ailleurs utilisés par des fabricants OEM pour construire leurs propres machines. Ces NUC offraient aux OEM une base solide sur laquelle ils pouvaient ajouter leur propre valeur ajoutée. Ils permettaient aussi aux OEM de proposer des solutions plus compactes et énergétiquement efficaces à leurs clients.

