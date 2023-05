Intel NUC 13 Pro Vivid Canyon : un nouveau venu dans la famille NUC en pleine expansion

Le NUC 13 Pro Vivid Canyon est le dernier exemple en date de la philosophie NUC, mêlant design esthétique et performances grâce à son processeur Raptor Lake à douze cœurs et à une connectivité solide.

L’univers des mini-PC est une niche de plus en plus attractive pour les constructeurs, à l’instar d’Intel et de sa gamme NUC (Next Unit of Computing). Pour comprendre ce qu’est un NUC et l’intention d’Intel derrière ces appareils, il est nécessaire de revenir sur le concept des mini-ordinateurs.

Réduire au maximum l’encombrement sans pour autant sacrifier la puissance et la performance

Les mini-PC ont pour objectif de réduire au maximum l’encombrement sans pour autant sacrifier la puissance et la performance. Évidemment, dans les faits, ces mini-PC refroidissent moins bien et sont donc moins performants que d’énormes tours, mais ils sont souvent très bien pensés. Ce sont des ordinateurs de bureau à part entière, capables d’exécuter des applications de bureau courantes, et parfois même des tâches plus gourmandes en ressources comme le jeu vidéo ou le traitement d’images. On les apprécie pour leur compacité, leur faible consommation d’énergie et leur silence. Un des mini-PC les plus populaires est assurément le Mac Mini d’Apple, qui est passé en M2 il y a quelques semaines.

De son côté, Intel a créé sa gamme NUC avec l’intention de pousser le concept de mini-PC encore plus loin. Le NUC est conçu pour promouvoir les plateformes d’Intel et montrer ce qui peut être réalisé en termes de performance dans un encombrement minimal. Ils offrent une expérience PC complète dans un format ultra-compact, ce qui est un atout pour les utilisateurs à la recherche d’une solution d’informatique de bureau peu encombrante. Bien que les NUC soient désormais disponibles en version tour de gaming, avec une carte graphique dédiée, le NUC dans son format original perdure toujours.

NUC 13 Pro Vivid Canyon : Raptor Lake aux commandes

Le NUC 13 Pro Vivid Canyon est la dernière incarnation de cette vision. Son boîtier en aluminium, ses ouvertures de ventilation en nid d’abeille et son dessus texturé blanc témoignent de l’effort d’Intel pour concilier esthétique et performance dans un espace réduit.

Equipé d’un processeur Raptor Lake à douze cœurs, de 13ᵉ génération, disponible en deux versions : Intel Core i5-1340P ou Intel Core i7-1360P, le NUC 13 Pro Vivid Canyon promet des performances solides. Toutefois, le défi pour Intel sera de montrer que la taille réduite du NUC ne limite pas ses capacités, notamment en termes de refroidissement et de gestion de l’alimentation.

La connectivité est également une caractéristique clé du NUC 13 Pro Vivid Canyon, avec plusieurs ports USB et Thunderbolt, une prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, ainsi que la possibilité de connecter jusqu’à quatre écrans 4K. Ce sont des caractéristiques impressionnantes pour un appareil de cette taille, mais leur mise en œuvre pratique reste à démontrer.

Son prix, variant de 625 à 949 dollars en version complète et de 420 à 630 dollars en kit sans stockage (ni mémoire vive ni SSD), peut aussi être un frein pour certains utilisateurs. Et on les comprend.

