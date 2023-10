NUC : Asus détaille le grand projet derrière ses Mini-PC, pour les pros et les joueurs

Cédés récemment par Intel, les Mini-PC « NUC » vogueront désormais sous le pavillon d'Asus. Dans un entretien accordé au site spécialisé The Register, le vice-président du groupe en dit plus sur sa stratégie et ses objectifs en la matière.

À quoi faut-il s’attendre avec la reprise par Asus des Mini-PC « NUC » (pour « Next Unit of Computing ») jusqu’à présent développés et commercialisés par Intel ? Quelques premiers éléments de réponse arrivent à nous, suite à un entretien entre Jacky Hsu, vice-président du constructeur taïwanais, et The Register. On apprend notamment que la marque aurait pour intention de diversifier significativement le concept des NUC, de manière à proposer des solutions pertinentes, tant pour le grand public, que pour les entreprises ou les utilisateurs professionnels.

En l’état, Asus miserait sur une conception plus souple des NUC, de façon à les adapter à un maximum de cas de figure : utilisation embarquée, usages industriels, affichage numérique, utilisation sur des points de vente, pour le cloud, l’IA ou encore au sein d’entrepôts et d’usines. Autant de contextes pour lesquels Asus aimerait avoir un NUC prêt à l’emploi. Et pour ce faire, l’entreprise serait prête à faire évoluer leur from-factor.

Asus voudrait avoir un NUC à proposer à chaque type de client

On découvre notamment que la marque serait par exemple en mesure de proposer des NUC équipés de connectiques personnalisées. Comme le souligne PC Gamer, on peut ainsi imaginer qu’Asus serait partant pour fournir à ses clients des NUC dotés de différentes normes Ethernet, de connexions SFP, D-SUB, Serial, DIN… et ce, en fonction des besoins et des volumes commandés.

Sur le plan des NUC voués cette fois au grand public, et plus précisément aux gamers, Asus reste pour l’instant un peu plus discret. Cela dit, KW Chao, directeur général de la branche NUC d’Asus, a d’ores et déjà indiqué que des NUC commercialisés sous l’égide de la gamme ROG étaient à l’étude. On suppute par ailleurs que ces derniers pourraient bénéficier des futures puces Meteor Lake d’Intel — qui ne seront distribuées que sur des appareils déjà assemblés.

Une piste particulièrement alléchante si elle venait à prendre corps puisque ces puces offriraient aux nouveaux Mini-PC d’Asus une efficacité énergétique particulièrement intéressante et de solides performances. Ajouter une carte graphique dédiée à l’ensemble permettrait alors d’obtenir un NUC surpuissant, très agile en jeu, et pourtant compact et silencieux. Un rêve vraisemblablement à la portée d’Asus.