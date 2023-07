Asus signe avec Intel pour sauver les miniPC NUC

Les miniPC NUC d'Intel ne vont pas disparaitre. Asus a signé un contrat pour continuer de travailler sur ce projet malgré l'abandon d'Intel.

La belle histoire des mini PC NUC (Next Unit of Compute) développé par Intel ne va finalement pas s’arrêter. Ce dernier avait annoncé la fin de son projet plus tôt dans le mois de juillet. Dans le cadre d’une réorganisation stratégique déclenchée par un secteur du PC qui a subi une baisse attendue après les années record du Covid, Intel avait, en effet, misé sur la fin de ses mini PC innovant.

C’était sans compter l’arrivée in extremis d’Asus qui a pu signer un partenariat avec Intel pour continuer le développement des PC au format ultra compact.

Asus va concevoir les prochains NUC

Intel a annoncé

qu’Asus avait signé un contrat permettant au fabricant taïwanais de reprendre le support des machines NUC en processeur Intel de la 10 à la 13e génération, mais aussi de concevoir les prochaines générations de systèmes NUC.

Notre équipe chargée des systèmes NUC a fourni des produits uniques qui ont stimulé l’innovation sur le marché des systèmes de très petite taille. Alors que nous réorientons notre stratégie pour permettre aux partenaires de l’écosystème de poursuivre l’innovation et la croissance des produits NUC, notre priorité est d’assurer une transition en douceur pour nos clients et nos partenaires. Je suis impatient de voir ASUS continuer à fournir des produits exceptionnels et à soutenir les clients des systèmes NUC.

Asus semble être le partenaire idéal pour reprendre ce projet. La marque a prouvé à de nombreuses reprises qu’elle pouvait imaginer des produits peu orthodoxes, mais réellement innovant. Le contrat précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une licence exclusive avec Asus. Autrement dit, d’autres fabricants de PC comme Lenovo, HP ou Acer sont également libre de s’embarquer dans l’aventure.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).