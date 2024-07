Test Trust GXT 866 Torix : un clavier gaming pas cher et convaincant

Parce que tout le monde n’a pas les moyens d’investir 200 euros dans un clavier gaming, nous passons au crible le Trust GXT 866 Torix, un clavier mécanique proposé au prix conseillé de seulement 70 euros.

Le clavier gaming Trust GXT 866 Torix est un modèle au format standard, doté d’interrupteurs mécaniques linéaires Huano et de toutes les fonctions nécessaires pour ravir les joueurs. Il intègre logiquement un éclairage RGB touche par touche personnalisable et s’accompagne d’un pilote permettant de le personnaliser.

Sa grande force réside dans son positionnement tarifaire. En effet, il est proposé au prix conseillé de 70 euros, ce qui le positionne parmi les claviers de jeu les plus accessibles passés entre nos mains. Peut-on réellement y trouver notre compte à un tel tarif ? Réponse dans notre test complet.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Un clavier sobre et bien construit

Au déballage, le Trust GXT 866 étonne par son design low profile qui lui donne un aspect relativement premium. En clair, il pourrait tout à fait être siglé avec le logo d’une marque plus réputée que nous n’y verrions que du feu. Jouant la carte de la sobriété, il rappelle certains modèles de chez HyperX comme le Alloy Origins.

Le GXT 866 s’articule autour d’un châssis en plastique, surmonté d’une plaque en métal noire. Celle-ci recouvre le châssis en l’enveloppant par ses courbes bien senties et qui donnent du cachet à l’ensemble. Son positionnement « bas de gamme » est cependant trahi par la relative légèreté du clavier, en comparaison avec la tendance actuelle du marché.

Le châssis est surmonté par des touches low profile très élémentaires en ABS. Elles prennent néanmoins très vite les traces de graisse laissées par les doigts et sont peut-être l’élément qui rappelle le plus que nous sommes face à un clavier si peu cher. Ces touches s’installent au sommet d’interrupteurs mécaniques Huano et profitent d’un éclairage RGB complet. Tous les caractères sont ici parfaitement découpés et l’éclairage intégré est suffisamment puissant pour être apprécié même en plein jour.

En dehors de son agencement très classique, le GXT 866 s’offre en plus une molette de réglage du volume, installée au-dessus du pavé numérique. Très agréable à manipuler, elle permet aussi de couper complètement le son de l’ordinateur grâce à un appui. Elle s’accompagne au passage de différentes touches de raccourci, accessibles sur la rangée de touches « F » et à l’aide de la touche « Fn » dédiée.

En dessous, le clavier s’équipe de doubles pieds escamotables qui permettent d’ajuster son inclinaison selon les préférences de chacun. Modèle filaire oblige, il nécessite une connexion USB avec l’ordinateur à l’aide d’un câble tressé fourni et amovible. Une bonne chose pour un modèle de cette gamme, même si le câble aurait gagné à être un peu plus qualitatif.

Une expérience de frappe très brute

Trust a équipé son clavier GXT 866 d’interrupteurs mécaniques Huano « white ». Il s’agit de switches linéaires relativement réactifs, qui proposent une course totale de 4 mm, pour une force d’activation nécessaire de 45 g. La marque ne donne pas beaucoup plus d’informations, mais le point d’activation nous semble assez haut dans la course, permettant aux interrupteurs d’offrir une très bonne réactivité.

Le clavier accompagnera donc sans mal les joueurs à la recherche d’un modèle performant et capable d’enchaîner les actions. Le GXT 866 sera ainsi aussi bien à l’aide dans les FPS nerveux que sur les MOBA où la réactivité est de mise. L’expérience en rédaction est également très correcte puisque ces interrupteurs permettent d’obtenir une bonne vitesse de frappe.

Néanmoins, on a un peu l’impression de revenir quelques années en arrière en termes de ressenti. Aucun travail n’a été fait sur l’acoustique du clavier, ni même sur la lubrification des interrupteurs. De fait, et sans être clicky, le GXT 866 est un clavier très bruyant et qui sonne très « plastique ». Sous les doigts, la frappe ne parait pas particulièrement fluide et sans commune mesure avec des modèles plus travaillés comme ceux de GG ou d’Asus.

Peut-on vraiment reprocher cela à un clavier proposé à seulement 70 euros ? Pas réellement. Mais, nul doute que ces bonnes pratiques deviendront un jour un standard, même sur des claviers d’entrée de gamme.

Un pilote qui va à l’essentiel

En dehors des divers raccourcis accessibles grâce à la touche « Fn » et à la rangée « F », le GXT 866 Tronix s’accompagne d’un pilote dédié qui permet une personnalisation plus poussée. Fonctionnel, mais peu complet, on est ici très loin des applicatifs proposés par les grands constructeurs.

Le premier menu est dédié à la réattribution de toutes les touches, parmi un grand nombre d’options allant des touches de clavier aux raccourcis système, en incluant les macros pouvant être enregistrées directement depuis l’interface. L’éclairage RGB est personnalisable de la même façon, avec des effets prédéfinis ou manuellement.

Un menu est dédié aux effets d’éclairage intégrés au clavier, qui permettent d’activer en un clic des préréglages définis et conservés si le pilote n’est pas lancé. Enfin, le clavier dispose d’un menu dédié à l’enregistrement et à l’édition des macros pouvant ensuite être utilisées sur les différentes touches de ce dernier.

Prix et disponibilité du clavier Trust GXT 866 Tronix

Le clavier Trust GXT 866 Tronix est proposé au prix conseillé de 70 euros.