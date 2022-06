Insta360 lance une caméra d’action 360° qui peut filmer en 6K

La marque de caméras 360° Insta360 (c'est dans son nom) lance la ONE RS 1-Inch 360 Edition, une caméra d'action qui possède deux capteurs de 1 pouces pour une résolution vidéo en 6K.

Le marché des action cams est dominé par GoPro depuis toujours et les autres marques ont du mal à se faire de la place. Insta360 tente de se démarquer avec des caméras 360° comme avec la One X2 et lance la One RS 1-Inch 360 Edition.

Une caméra d’action conçue avec Leica

Sur cette caméra, on trouve deux objectifs conçus avec Leica, reconnu pour son expertise en matière d’optique. Les deux fabricants collaborent depuis 2020 avec la One R. Derrière eux, on trouve deux capteurs CMOS de 1 pouce avec une ouverture f/2.2 qui permettent de réaliser des vidéos en 6K à 360° jusqu’à 30 ips et des photos de 21 Mpx (6528 x 3264 pixels). La caméra peut monter jusqu’à 3200 ISO.

La Insta360 One RS 1-Inch 360 Edition est certifiée IPX3, ce qui permet de la protéger contre la pluie ou la neige. Elle est compatible Matterport et OpenSpace, à noter qu’une future version du kit de développement logiciel sera disponible. Sur la connectivité, on trouve du Bluetooth 5.0 ainsi que du Wi-Fi 802.11ac.

Des fonctions pour réaliser de superbes vidéos

Cette caméra Insta360 utilise les algorithmes de stabilisation FlowState et de mise à niveau d’horizon. Pour le fabricant, plus besoin d’un équipement de stabilisateur pour utiliser la caméra. Une caméra d’action 360° qui pèse 239 g et qui a des dimensions de 53,2 x 49,5 x 129,3 mm. Pratique pour l’emmener partout (du moment que la température est entre -20°C et 40°C) et pour filmer, avec une autonomie de 62 minutes. On peut la recharger en USB-C en 90 minutes.

Du côté de la qualité de l’image, l’édition 1 pouce 360 de la One RS possède un nouveau mode photo PureShot HDR avec un algorithme également pour augmenter la plage dynamique des images. Avec Shot Lab, on peut se cloner, faire des zooms et autres effets audiovisuels. D’ailleurs, pour le montage vidéo, un plug-in Adobe Premiere Pro pour les caméras Insta360 sera bientôt disponible, de quoi éviter de passer par leur logiciel.

Prix et disponibilité

L’Insta360 One RS 1-Inch Edition est disponible sur le site de la marque ainsi que chez d’autres revendeurs. La version de base est proposée à 939,99 euros. À noter que le module avec les deux objectifs est compatible avec les One R et One RS, ce qui fait qu’on peut transformer ces dernières en caméra 360. Un pack disponible à 769,99 euros comprend l’objectif, la batterie et le support de montage.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.