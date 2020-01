Insta360 One R, l’action cam modulaire qui va faire de l’ombre à GoPro

Insta360 veut concurrencer GoPro avec sa nouvelle One R. Cette action cam se veut modulaire afin de s'adapter à toutes les situations.

Le marché des caméras d’action est largement dominé par GoPro, le créateur du genre. Plusieurs s’y sont essayé, comme DJI avec son excellente Osmo Action par exemple, mais beaucoup s’y sont cassé les dents (Yi a par exemple abandonné ce secteur). Aujourd’hui, c’est l’acteur Insta360 qui se lance sur ce marché avec l’Insta360 One R, proposée en deux versions, la Twin Edition et la 1-inch Edition. Ce produit est en outre co-signé par Leica, dont la réputation sur le domaine des optiques n’est plus à faire.

Une action-cam, trois modules

L’Insta360 One R est pensée autour d’une configuration modulaire. Elle se compose d’un bloc « Core », équipé d’un écran — que l’on peut choisir d’orienter vers l’avant ou vers l’arrière en fonction de l’usage –, d’une base embarquant la batterie de l’appareil (1190 mAh), et d’un bloc embarquant le module photo en lui-même, à savoir le capteur et l’objectif (ou les objectifs).

Ainsi, trois modules sont proposés :

un module 4K ultra grand-angle

un module « dual lens » permettant de filmer à 360°

un module avec un capteur d’un pouce pour filmer dans n’importe quelles conditions

Le tout propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes, comme le contrôle vocal, une stabilisation, une certification IP68 garantissant une immersion jusqu’à 5 mètres de profondeur, un système de recadrage automatique, la connexion avec des AirPods et plus encore.

Du côté de la définition d’image, le module ultra grande-angle monte à 4000 x 3000 pixels à 30 fps, 3840 x 2160 pixels à 60 fps, 2720 x 1530 pixels à 100 fps et 1920 x 1080 pixels 120 ou 200 fps. Le module d’un pouce monte quant à lui à 5312 x 2988 pixels à 30 fps, 3840 x 2160 pixels à 60 fps ou 1920 x 1080 pixels pour du 120 fps.

Le module 360° délivre quant à lui une image allant jusqu’à 5760 x 2880 pixels à 30 fps (ou jusqu’à 100 fps en 3008 x 1504 pixels). Il permet de créer des vidéos qui semblent totalement surréalistes.

Le tout propose également deux micros (un de chaque côté) pour bien capturer le son et des accessoires permettant d’accrocher la caméra à un drone ou à une perche à selfie invisible.

Des prix élevés

Profiter de toutes ces fonctionnalités n’est cependant pas à la portée de toutes les bourses. Comptez 339,99 euros pour la 4 K Edition, 509,99 euros pour la Twin Edition (4K + 360°) et 599,99 euros pour la 1-inch Edition. Notez que vous pouvez ajouter le module avec capteur 1 pouce à la Twin Edition pour un total de 829,98 euros. Vous pourrez alors profiter de l’expérience complète.