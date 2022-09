Insta360 X3 : la caméra à 360° est de retour avec de jolies améliorations

Avis aux amateurs de vidéo à 360 degrés, le constructeur Insta360 vient tout juste de dévoiler sa nouvelle caméra X3 et celle-ci profite d'améliorations franchement bienvenues. En tête de liste, un large écran couleur en façade et un capteur de plus grande taille pour améliorer le confort d'utilisation comme la qualité de l'image.

Deux ans après avec l’Insta360 One X2 que nous avons testée sur Frandroid, le constructeur chinois remet le couvert et dévoile la X3. Exit le patronyme « One » et bienvenue à la nouveauté qui, pour le coup, ne passe pas inaperçue sur ce millésime 2022.

Précisons que vous trouverez dans cet article des photos réalisées par nos soins puisque nous avons reçu la caméra en test. Néanmoins, nous ne l’avons pas depuis assez longtemps pour vous proposer un test complet — d’autant que le constructeur livre souvent à la sortie officielle du produit un nouveau firmware qui peut sensiblement améliorer sa qualité. Le test sera donc à retrouver dans nos colonnes aussi vite que possible. Voyons dans le détail ce que cette caméra à 360 degrés tout fraîchement annoncée a à offrir.

Un grand écran qui devrait faire la différence

À l’occasion du test de la One X2, nous nous étions accommodés du petit écran rond — qui passait à la couleur avec le lancement de celle-ci — qui était d’ailleurs à l’époque la marque de fabrique du constructeur. Après tout, sur une caméra qui filme à 360 degrés, les préoccupations quant au choix du cadrage ne sont pas les mêmes qu’avec une caméra classique. Restait alors que pour naviguer dans les menus, lire les contenus filmés, et cætera, il était plus confortable de s’en remettre à l’application mobile.

Quoi qu’il en soit, en 2022, c’est mieux… beaucoup mieux ! La caméra d’Insta360 est désormais pourvue d’un écran couleur tactile de 2,29 pouces de diagonale. Plus exactement, il mesure environ 3,5 cm de large et 4,7 cm de haut. Le constructeur n’en précise pas la définition, mais celui-ci fera néanmoins une grande différence sur le confort d’utilisation de cette caméra.

Cet écran contribue au cadrage, naturellement — même si comme nous le disions ce n’est pas réellement un problème — mais il offre surtout aux utilisateurs une ergonomie autrement meilleure pour tout ce qui concerne la configuration des modes photo et vidéo. Il n’est plus nécessaire de passer par l’application mobile pour gagner en confort, ni même pour s’assurer du bon choix des réglages sur la qualité de l’image.

N’oublions pas non plus que celui-ci sera précieux pour visionner les contenus enregistrés et supprimer les prises non souhaitées, permettant de libérer de la place sur la carte microSD. C’est tout ce que vous pourrez faire avec cet écran pour consulter les médias. Pour le reste, il faudra passer par l’application mobile qui offre toute une panoplie d’outils pour aller de la lecture à la publication ou le partage en passant par les étapes d’édition.

Plus grande et plus endurante aussi ?

On pouvait craindre que l’ajout de ce grand écran affecte significativement le gabarit de la caméra. Heureusement, le constructeur a fait le nécessaire pour que cela soit minime. En l’occurrence, l’Insta360 X3 mesure 11,4 x 4,6 x 3,3 cm contre 11,3 x 4,6 x 2,9 cm pour la One X2 et les masses respectives sont de 149 grammes pour la première et 180 grammes pour la seconde.

Un très léger embonpoint donc qui tient en plus compte d’une batterie qui grandit elle aussi. La X3 embarque désormais une batterie de 1800 mAh contre 1600 mAh pour la précédente mouture. À noter que cette légère montée de la capacité s’accompagne aussi d’un changement de format de batterie qui, même s’il est minime lui aussi, ne permettra pas aux propriétaires de la One X2 qui souhaitent s’équiper de la X3 de réutiliser leurs batteries.

Le constructeur annonce une autonomie de 81 min en mode 5,7 K à 30 IPS, ce qui ne serait pas si mal dans ce niveau de qualité pour une caméra à 360 degrés. Pour rappel, nous avions mesuré l’endurance de la One X2 à 1h20 environ et il se pourrait donc que la donnée se vérifie à l’usage.

Nouveau capteur et nouveaux modes de prise de vue

L’Insta360 X3 profite également cette année d’un plus grand capteur de 1/2″ de 18 Mégapixels. C’est là l’une des évolutions mises en avant par le constructeur qui nous promet des vidéos et des photos de meilleure qualité — on s’en serait douté — notamment dans son mode 4K dit « mono-objectif » ou « lentille unique » pour qui ne souhaiterait pas utiliser le mode 5,7K @30 IPS à 360 degrés.

Les « objectifs » eux-mêmes bénéficieraient d’une légère amélioration puisque le constructeur annonce que l’on passe d’une ouverture F/2,0 pour la One X2 a une ouverture F/1,9 pour la X3. La différence ne devrait pas être franchement perceptible, mais c’est toujours ça de pris.

Du côté des prises de vues, la X3 propose des modes photo de 18 Mégapixels jusqu’à 72 Mpx, permettant de capturer respectivement des clichés en 5952 x 2976 pixels et 11 968 x 5984 pixels par interpolation pour le mode 360 degrés. Pour les modes vidéo à 360 degrés, nous avons le choix entre une image 5,7K (5760x2880p) à 30, 25 ou 4 IPS ainsi qu’un mode dit 4K (3840 x 1920 pixels) à 60 ou 30 IPS. Les modes en simples objectifs sont également très intéressants et les voici listés ci-dessous :

4K : 3840 x 2160 à 30/25/24 IPS

3,6K : 3584 x 2016 à 60/50/30/25/24 IPS

2,7K : 2720 x 1530 à 60/50/30/25/24 IPS

1080p : 1920 x 1088 à 60/50/30/25/24 IPS

Comme on peut le voir, cette caméra n’a pas les mêmes appétences pour les hautes fréquences d’image que peuvent avoir les action cams de chez GoPro par exemple. Pour autant, la vidéo à 360 degrés offre d’autres perspectives et une souplesse de cadrage qui peuvent avoir aussi beaucoup de sens dans une utilisation sportive.

Néanmoins, sur une caméra de cette trempe, il est regrettable de ne pas trouver un mode Ultra HD à 60 Hz ou encore un mode 1080p à 120 IPS. Insta360 tente de faire passer la pilule en précisant que son « UHD à lentille unique » offre un champ de vision à 150 degrés, assurant une immersion hors pair (mouais !) et qu’un mode 2,7 K à 170 degrés est disponible.

Quoi qu’il en soit, chacun d’entre eux profite ensuite de sous-modes vidéo Active HDR, TimeLapse, TimeShift ou encore enregistrement en boucle. En plus de ce mode HDR dont nous ne manquerons pas de tester l’efficacité, il existe également trois modes de profils de couleurs : standard, Vivid et LOG. Ce dernier permet ensuite d’appliquer plus facilement une correction colorimétrique, sous la forme de LUT par exemple. Son équivalent est par ailleurs prévu pour la prise de photos avec un mode DNG RAW.

Application mobile et fonctionnalités

Comme nous l’avons vu à l’occasion du test de la One X2, l’application mobile Insta360 propose une multitude de fonctionnalités et de prises de vue automatiques qu’il serait bien trop fastidieux de lister ici. Ce qui est sûr, c’est que certaines d’entre elles sont vraiment très bien faites et facilitent grandement la réalisation de séquences techniquement assez complexes à mettre en place avec une simple caméra.

C’est le cas par exemple de la fonction « Bullet Time » qui consiste à faire tournoyer la caméra au-dessus de votre tête, à côté de vous pendant que vous marchez, ou encore au-dessus d’un objet que vous souhaitez mettre en valeur pour réaliser automatiquement une prise de vue au ralenti très originale, voire bluffante.

Mention spéciale aussi pour le nouveau « mode me » qui utilise les deux capteurs de la caméra pour produire une vue de vous assez impressionnante. Il est nécessaire d’utiliser une perche (idéalement celle de la marque pour que celle-ci disparaisse du rendu) pour éloigner la caméra de vous et le cadrage n’est pas très naturel, mais ce mode-là donne l’impression d’être suivi par un cadreur, voire un drone !

Nos premiers essais confirment que la caméra s’est améliorée et il est évident que l’utilisation de tous les modes de captation est grandement facilitée par le nouvel écran.

La production de contenus pour les réseaux sociaux est naturellement mise en avant, et cela dès les menus de la caméra. Lorsqu’on sélectionne le mode « lentille unique », il est possible de basculer d’un champ de vision en 16:9 à du 9:16 pour produire ensuite des contenus verticaux pour TikTok, par exemple. Il serait très simple d’en extraire une image en 4:5 pour Instagram.

Et ce ne sont là qu’une infime partie des options disponibles dans l’application mobile. Le constructeur et la communauté Insta360 proposent d’ailleurs une multitude de tutoriels vidéo pour apprendre à utiliser votre produit et à réaliser les vidéos les plus évoluées et divertissantes possibles. Enfin, l’Insta360 X3 est disponible dès à présent à 540 euros et, comme toujours, le constructeur propose une multitude d’accessoires pour compléter le produit.

