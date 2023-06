Insta360 lance la Go 3, une action cam minuscule qui peut se glisser dans une poche

Insta360 a dévoilé sa Go 3, une nouvelle caméra d'action modulaire de seulement 35 grammes qui peut être améliorée grâce à plusieurs accessoires.

Dans le domaine des action cams, si GoPro et DJI tirent tout particulièrement leur épingle du jeu, Insta360 n’est pas en reste. La marque chinoise, spécialisée dans les caméras à 360 degrés se diversifie d’ailleurs de plus en plus. Après avoir lancé l’an dernier sa toute première webcam, l’Insta360 Link, le constructeur a dévoilé, ce mardi, une nouvelle action cam classique, l’Insta360 Go 3.

Comme son nom l’indique, la Go 3 vient succéder à l’Insta360 Go 2 lancée en mars 2021. Il s’agit, comme du modèle précédent, d’une petite caméra d’action qui a l’avantage de la compacité et de la modularité. Concrètement, à l’instar de ce qu’a pu proposer DJI avec son Action 2, on a ainsi droit à un module caméra distinct du module écran. Il est alors possible de fixer la caméra très simplement en toute légèreté, ou d’avoir un module plus large, avec écran et batterie, dans lequel la caméra vient se clipser.

Du côté des caractéristiques, la caméra seule pèse seulement 35 grammes, peut filmer seule pendant 45 minutes et est certifié IPX8, résistant donc à l’immersion à faible profondeur. Elle profite en outre d’un objectif ultra grand-angle équivalent 11,24 mm ouvrant à f/2,2 et peut capturer des photos jusqu’en 2560 x 2560 pixels. Pour les vidéos, Insta360 annonce le support jusqu’à la 2,7K (2720 x 1536 pixels) à 30p. Des modes ralentis ou accélérés sont cependant proposés en 1080p. Insta360 va même jusqu’à tenter de séduire les professionnels avec des profils colorimétriques standard, vif et plat pour faciliter l’étalonnage. Notons cependant que seul le h.264 est supporté en termes d’encodage vidéo.

Une action cam très modulaire

L’Insta360 Go 3 intègre par ailleurs un stockage interne de 32, 64 ou 128 Go. Le choix du stockage sera d’autant plus important que la caméra ne profite pas d’extension de stockage par microSD.

Là où la caméra se distingue des modèles concurrents, comme on l’a vu, c’est par sa modularité. En plus du module Action Pod optionnel — qui intègre un écran rotatif et fait passer l’autonomie de 45 à 170 minutes — il est possible de la fixer à de nombreux supports, y compris magnétique à attacher autour du cou.

L’Insta360 Go 3 est d’ores et déjà disponible. Le modèle de base, avec la caméra seule et un stockage de 32 Go, est affiché à 429,99 euros. Il faudra cependant compter 469 euros pour le kit d’action avec le module Action Pod et jusqu’à 582 euros pour le kit vélo avec la caméra en version 128 Go, le module Action Pod et d’autres accessoires.

