XGIMI annonce son MoGo 2 Pro, avec une techno adaptative prometteuse

Presque deux ans après l'introduction de son MoGo Pro, le chinois XGIMI revient à la charge avec son MoGo 2 Pro. Ce nouveau vidéoprojecteur compact et transportable sera dévoilé au CES avec une nouvelle technologie d'adaptation intelligente de l'image.

Double annonce pour XGIMI en amont du CES 2023. Dans les halls surclimatisés du Venetian, à Las Vegas, le constructeur chinois présentera au moins deux nouveautés intéressantes : la première sera matérielle, avec la nouvelle version de son vidéoprojecteur nomade MoGo Pro, l’autre logicielle, puisque ce dernier intégrera la technologie d’adaptation intelligente de l’image ISA 2.0.

Globalement, son objectif est de rendre le picoprojecteur plus facile à utiliser en réglant l’image de manière dynamique pour aboutir à une « expérience cinématographique » quel que soit l’endroit où on l’installe. « Contrairement à un téléviseur, qui a son emplacement fixe, les projecteurs peuvent se placer dans toute la maison et même être emmenés à l’extérieur. Par conséquent, le projecteur doit rapidement s’adapter à n’importe quel scénario », explique XGIMI dans son communiqué.

Offrir plus de flexibilité à l’utilisateur, sans qu’il s’en rende nécessairement compte

Pour parvenir à ce résultat, la marque combine trois nouvelles fonctions. En plus de l’alignement intelligent de l’image et de l’évitement des obstacles que l’on connaissait déjà, le MoGo 2 Pro et la technologie ISA 2.0 exploitent « la correction automatique de la distorsion trapézoïdale sans discontinuité, la mise au point automatique sans discontinuité et la protection intelligente des yeux », lit-on. Un triptyque rendu possible grâce à l’ajout sur le nouveau picoprojecteur de XGIMI d’un module ToF, développé en interne.

L’avantage de la technologie ISA 2.0 est par ailleurs de procéder à ces ajustements de manière relativement diligente et sans interrompre la projection. L’utilisateur, lui, n’a rien à faire de particulier : aucune configuration manuelle n’est requise et aucun temps d’attente n’est à déplorer, assure XGIMI.

Le MoGo 2 Pro reprend pour le reste une partie des spécifications de son aîné. On retrouve ainsi une définition 1080p et une prise en charge du standard HDR10, mais cette fois avec une diagonale maximale de 200 pouces et une luminance de 350 lumens. L’appareil profite enfin d’un format une nouvelle fois très compact, avec 997 grammes sur la balance et une hauteur de 16,6 centimètres seulement.

