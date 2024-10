Xgimi Mogo 2 Pro : voici un vidéoprojecteur Full HD tout aussi léger que son prix grâce à cette offre

Le Xgimi Mogo 2 Pro est un vidéoprojecteur particulièrement compact qui s’installe très facilement grâce à ses fonctions automatiques bien pratiques. Un modèle efficace qui devient encore plus intéressant aujourd’hui, puisqu’on peut le trouver affiché à 369 euros au lieu de 599 euros.

Avec son format compact, le Xgimi Mogo 2 Pro fait partie de ces vidéoprojecteurs légers qu’on peut installer très facilement dans n’importe quelle pièce, contrairement aux modèles standards qui pèsent une tonne et qu’on ne peut pas déplacer aussi facilement. Surtout, cette référence ne manque pas d’atouts, entre sa correction automatique efficace du trapèze et de la netteté ou encore son intégration d’Android TV 11.

Ce que propose le Xgimi Mogo 2 Pro

Un format compact

Des images diffusées en Full HD jusqu’à 120 pouces

La correction automatique du trapèze et de la netteté

Android TV

Auparavant proposé à 599 euros, le Xgimi Mogo 2 Pro est désormais affiché à 369 euros sur fnac.com et Darty.

Un vidéoprojecteur pratique

Avec son poids de 1,1 kg et ses dimensions (119 x 161 x 108 mm), le Xgimi Mogo 2 Pro appartient bel et bien à la famille des vidéoprojecteurs compacts que l’on peut déplacer très facilement d’une pièce à l’autre. Il fonctionne grâce à un bloc d’alimentation externe qui se branche sur le port USB-C. D’ailleurs, ce dernier peut recevoir la connexion d’une batterie externe pour être totalement libre de la proximité d’une prise de courant. Un bon point.

À l’arrière de ce vidéoprojecteur, on trouve une connectique plutôt fournie avec un port USB-C, un port USB-A, une sortie audio jack 3,5 mm et un port HDMI 2.0 compatible ARC pour relier l’appareil à une barre de son par exemple.

On allume et on profite

L’un des gros atouts de ce vidéoprojecteur nomade, c’est bien sa capacité à toujours être en mesure d’afficher une image aussi rectangulaire que possible, peu importe en face de quelle surface plane il est posé. Il est même apte à régler automatiquement et en temps réel le trapèze et la mise au point de l’image, même si le dispositif bouge, grâce à la technologie ISA 2.0 (Intelligent Screen Adaptation), qui utilise un capteur ToF 3D à l’avant. Concrètement, ce dernier analyse les caractéristiques de la pièce, la distance et l’angle par rapport à la surface de projection afin d’adapter automatiquement l’image.

Autrement, le Xgimi Mogo 2 Pro peut projeter des images jusqu’à 120 pouces en définition Full HD, avec un bon piqué et un niveau de détails satisfaisant. Notez toutefois que la gestion des couleurs pourrait être bien meilleure. Heureusement, la gestion des contenus en HDR est globalement agréable pour un tel appareil. Côté audio, les deux haut-parleurs 8 watts produisent un son relativement puissant, avec même quelques effets de spatialisation. Enfin, n’oublions pas la présence d’Android TV 11 avec son lot d’applications du Play Store, même s’il faudra passer par l’app Desktop Manager pour installer certaines plateformes. La fonction Chromecast est également disponible, de même que Google Assistant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xgimi Mogo 2 Pro.

Afin de comparer le Xgimi Mogo 2 Pro avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement sur Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

