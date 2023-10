Cette trottinette électrique atypique est l’une des plus légères du marché

La nouvelle trottinette électrique française Urban Native T9 affiche des caractéristiques impressionnantes sur le papier, une grande roue avant et surtout un poids plume.

On l’avoue, les trottinettes électriques se suivent et se ressemblent beaucoup. La compétition est rude entre la poignée de grandes marques, mais le design reste assez classique, hormis peut-être les dernières Xiaomi 4 Ultra et Navee S65. Il faut aller jeter un œil chez des nouveaux entrants et startup pour voir des objets plus osés, à l’instar des Belges Taito, de l’Estonienne Aike ou de l’Anglaise Bo M.

En France, on a aussi des idées, avec une originale et puissante trottinette électrique nommée Urban Native T9.

À peine 10 kg pour cette trottinette électrique puissante

Créée par Julien Vaney, la start-up envisage d’intégrer le monde des trottinettes électriques haut de gamme, avec un regard différent. Le premier axe est une structure tubulaire en titane de type « grade 9” un (alliage avec environ 2,5 % d’aluminium et de vanadium). Si la colonne de direction et la fourche sont assez classiques, la fourche « inspirée de la Lefty[de Cannondale] » est monobras, et aucun deck n’est présent. La trottinette abrite un tube central autour duquel les pieds reposent sur deux petites plateformes, un peu comme sur une Pure Advanced sans le côté rabattable.

Le tout peut se plier étrangement en se déportant sur le côté droit afin de la poser à la verticale ou pouvoir la transporter via le tube central. Car on peut vraiment la porter avec seulement 10,2 kg sur la balance, encore mieux que les dernières Niu KQi Air en fibre de carbone.

Source : Urban Native/Fran Pericas Source : Urban Native/Jean-Christophe Husson Source : Urban Native/Jean-Christophe Husson

On se demande alors où est la batterie dans tout ça ? Dans le tube central justement : une petite prouesse, car elle embarque quand même 400 Wh de capacité. La charge serait rapide en USB-C, en 4 heures pour un plein et 1 h 30 pour 50 %. La batterie promet une durabilité sur 1 000 cycles de charge.

L’Urban Native T9 est également asymétrique puisqu’elle dispose d’une grande roue avant de 12 pouces, chaussée sur pneu Schwalbe Urban Cruiser et un frein à disque de 140 mm, ainsi qu’une petite roue arrière de 8 pouces avec un freinage électromagnétique. Le moteur ne réside pas dans la roue arrière mais sur le côté droit. Il rend surtout la trottinette électrique puissante avec 1 500 W de puissance et 37 Nm de couple. Ça promet.

Un prix gourmand pour l’Urban Native T9

Reste la question difficile du tarif : à 3 300 euros, c’est très cher au regard de l’autonomie limitée à 30 kilomètres (en théorie). Mais Urban Native le justifie par les hautes performances, le titane apportant la légèreté, en plus d’une garantie de 5 ans.

On émet néanmoins un doute sur le confort, car le titane est très rigide et la trottinette électrique ne possède aucune suspension (le pneu avant semble toutefois amortissant). Mais on ne demande qu’à tester pour éprouver l’agilité de cet engin unique en son genre, de plus connecté à une application pour personnaliser les modes de conduite ou consulter ses statistiques.