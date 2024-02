Xiaomi HyperOS : voici comment tester le remplaçant de MIUI

Envie de tester HyperOS avec votre smartphone Xiaomi ? Le programme bêta d'HyperOS est ouvert, et ils veulent que vous soyez de la partie.

Si vous n’aviez pas suivi : Xiaomi a abandonné MIUI, son interface maison, et a lancé HyperOS.

Xiaomi vient de lancer un appel à tous les fans de tech : le programme bêta d’HyperOS est ouvert, et ils veulent que vous soyez de la partie. C’est une occasion intéressante pour ceux qui adorent tester les dernières nouveautés et ne craignent pas de se retrouver face à quelques bugs. La participation est évidemment totalement gratuite, et il semble que tout le monde puisse se lancer dans l’aventure sans condition spéciale.

Avec HyperOS, Xiaomi ne se contente pas de changer de look ; l’entreprise promet de repenser l’expérience utilisateur de A à Z. En ouvrant les portes de son programme bêta à tous, Xiaomi cherche à collecter un max de retours et d’idées de sa communauté. Pour s’inscrire, rien de plus simple : un petit tour dans l’application Xiaomi Community, et quelques clics plus tard, vous pourriez bien être parmi les premiers à explorer les confins d’HyperOS.

Cela ressemble à la construction de MIUI. À l’époque, l’interface de Xiaomi a été co-développée avec la communauté, grâce à la distribution d’une ROM qui avait été portée sur de nombreux appareils HTC, Samsung et ainsi de suite.

N’oubliez pas de sauvegarder vos données

Xiaomi rappelle aux plus téméraires qu’une petite sauvegarde de leurs données ne serait pas de trop avant de plonger tête première dans les versions bêta. De plus, si vous tombez sur un bug, Xiaomi a tout prévu : une application dédiée pour remonter l’info et aider les devs à corriger le tir.

La migration de MIUI vers HyperOS nécessite un peu de préparation, notamment s’assurer que le bootloader est bien verrouillé pour éviter les mauvaises surprises. Xiaomi a tout mis en œuvre pour que le passage à HyperOS soit fluide, mais rappelle qu’un peu de patience est de mise.

Pour le moment, HyperOS est disponible sur le Poco X6 Pro. En plus de ce modèle, Xiaomi a élargi la disponibilité d’HyperOS à onze autres appareils, dont des modèles bien connus tels que le Xiaomi 12T Pro et le Poco F5 Pro.