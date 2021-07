À moins de 1 000 euros, la TV LG OLED 48A1 est encore mieux soldée

Avec sa récente gamme A1, LG démontre que dénicher des TV OLED moins coûteuses est possible. Et c'est encore plus le cas pendant les soldes, puisque le modèle 48A1 profite d'une nouvelle réduction actuellement : son prix passe de 1 499 euros à 999 euros chez Boulanger et Darty.

On ne présente plus la grande qualité des dalles OLED conçues par LG. Mais très souvent, cette technologie peut vite faire grimper les prix, en témoignent les modèles très onéreux que l’on peut trouver parmi les gammes de TV de la marque coréenne. Cette dernière n’a cependant pas oublié les budgets plus restreints et propose tout de même des références d’entrée de gamme tout à fait intéressantes, à l’image de la série A1, dévoilée récemment. D’ailleurs, le prix du modèle de 48 pouces s’affiche encore moins cher pendant les soldes, puisque son prix bénéficie d’une belle réduction de 33 %.

Les points forts de la TV LG OLED 48A1

Une dalle OLED de 48 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Un OS intuitif

Auparavant disponible à 1 499 euros, la TV LG OLED 48A1 est désormais affichée à 999 euros chez Boulanger et Darty.

Une petite TV OLED plus abordable

LG a été la première marque à proposer des TV OLED de 48 pouces, une petite diagonale idéale pour les petits intérieurs. Sa récente gamme A1 en comporte donc une nouvelle, qui bénéficie naturellement, OLED oblige, de noirs infinis, de couleurs vibrantes et de contrastes ultra détaillés. Le tout, dans une taille contenue qui ne monopolisera pas tout votre mur. Ce téléviseur proposera également des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision et le HDR10 (mais pas HDR10+). Côté son, on aura droit à une émulation Dolby Atmos.

Un processeur qui a fait ses preuves

L’optimisation du traitement des images sera prise en charge par le processeur Alpha 7 de 4e génération. S’il est légèrement moins performant que l’Alpha 9, qui équipe les séries plus haut de gamme du constructeur, l’Alpha 7 produira quand même de très bons résultats, et on obtiendra à coup sûr une bonne mise à l’échelle de tous les contenus et un rendu très détaillé. Ajoutons à cela l’action d’une intelligence artificielle qui contribuera à bien adapter la qualité de l’image et du son en fonction de vos contenus.

En revanche, ne comptez pas sur cette TV si vous souhaitez vous munir d’un modèle adapté pour les consoles next-gen : en effet, la LG OLED 48A1 ne dispose pas de port HDMI 2.1, qui autorise la 4K@120Hz. Mais si vous voulez simplement acquérir un téléviseur pour regarder vos films, séries et programmes dans les meilleures conditions, ce modèle-ci sera tout destiné.

Un OS toujours aussi fluide

Cette référence s’accompagne bien sûr du système d’exploitation webOS 6.0, qui se démarque encore aujourd’hui par sa fluidité et sa navigation intuitive. Autrement, vous pourrez profiter des compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa ou encore HomeKit. AirPlay 2 sera également de la partie pour vous permettre de diffuser du contenu sur votre TV à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Enfin, la télécommande Magic Remote et son pointeur efficace sera incluse avec le 48A1.

