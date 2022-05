Le LG OLED 48A1 devient le TV OLED le moins cher des French Days grâce à cette offre

LG règne en maître sur le marché de l'OLED, et sa récente gamme A1 en est une preuve de plus. Pendant ces French Days, c'est le modèle de 48 pouces qui nous intéresse puisque l'un de ses atouts majeurs, c'est son prix. Actuellement, Rue du commerce le propose en effet à 689 euros au lieu de 999 euros.

Ce n’est plus une surprise, aujourd’hui : la technologie OLED, que LG maîtrise à la perfection, peut vite faire grimper les prix, en témoignent les modèles très onéreux que l’on peut trouver parmi les gammes de TV de la marque coréenne. Cette dernière n’a cependant pas oublié les budgets plus restreints et propose tout de même des références d’entrée de gamme tout à fait intéressantes, à l’image de la série A1. Cette dernière intègre d’ailleurs un modèle de 48 pouces qui conviendra parfaitement aux petits intérieurs, et aux budgets plus restreints. Pendant ces French Days, il devient même le moins cher des TV OLED.

Les points forts du TV LG OLED 48A1

Une petite dalle OLED de 48 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Un OS intuitif

Initialement proposé à 999 euros, le TV LG OLED 48A1 est désormais affiché à 689 euros chez Rue du commerce.

Un petit téléviseur qui ne manque pas de puissance

LG a été la première marque à proposer des TV OLED de 48 pouces, une petite diagonale idéale pour les petits intérieurs. Sa gamme A1 en comporte donc une, qui bénéficie naturellement, OLED oblige, de noirs infinis, de couleurs vibrantes et de contrastes ultra détaillés. Le tout, dans une taille contenue qui ne monopolisera pas tout votre mur ou qui sera tout à fait adaptée à un petit meuble TV. Ce téléviseur 4K HDR proposera également des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision et le HDR10 (mais pas HDR10+). Côté qualité sonore, on aura droit à une émulation Dolby Atmos pour un son immersif et vaste.

Concernant l’optimisation du traitement des images, elle sera prise en charge par le processeur Alpha 7 de 4e génération. S’il est légèrement moins performant que l’Alpha 9, qui équipe les séries plus haut de gamme du constructeur, l’Alpha 7 produira quand même de très bons résultats, et on obtiendra à coup sûr une bonne mise à l’échelle de tous les contenus et un rendu très détaillé. Ajoutons à cela l’action d’une intelligence artificielle qui contribuera à bien adapter la qualité de l’image et du son en fonction de vos contenus.

Un OS toujours aussi intuitif

Cette référence s’accompagne bien sûr du système d’exploitation webOS 6.0, qui se démarque encore aujourd’hui par sa fluidité et sa navigation intuitive. Autrement, vous pourrez profiter des compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa ou encore HomeKit. AirPlay 2 sera également de la partie pour vous permettre de diffuser du contenu sur votre TV à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Enfin, la télécommande Magic Remote et son pointeur efficace seront inclus avec le 48A1.

En revanche, et c’est là son principal point noir pour celles et ceux qui voudraient un téléviseur pour jouer avec une console next-gen. En effet, le LG OLED 48A1 ne dispose pas de port HDMI 2.1, qui autorise la 4K@120Hz. Mais si vous voulez simplement acquérir un téléviseur pour regarder vos films, séries et programmes dans les meilleures conditions, ce modèle-ci sera tout destiné. Toutefois, que les gamers se rassurent un peu : cette télévision propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence ainsi qu’un taux de réponse de 1 ms. Et un optimiseur de jeu sera aussi présent pour ajuster automatiquement les paramètres d’images et améliorer les graphismes de votre jeu.

