Fnac et Darty cassent les prix des produits Tech pendant les French Days

La Fnac et Darty commencent la première journée des French Days 2022 en bonne et due forme, avec au programme des tonnes de promotions sur des milliers de produits. Pour ne pas vous perdre dans cette avalanche d'offres, nous vous avons sélectionné uniquement celles qui valent le coup.

Fnac et Darty sont sur le pont pour baisser le prix d’une tonne de produits de leur catalogue pour les French Days. Tout n’est évidemment pas à prendre, ce pour quoi nous sommes là pour vous conseiller les meilleurs produits Tech que nous recommandons pour leurs qualités, mais aussi pour leur promotion actuelle.

Les meilleures offres des French Days chez Fnac/Darty

Lenovo Smart Clock 2

La dernière version du Lenovo Smart Clock apporte quelques nouveautés au programme comme un design retravaillé pour améliorer les performances audio et l’ajout de nouvelles fonctions utiles au quotidien. Cela fait de ce radio-réveil l’accessoire indispensable à avoir sur votre table de chevet. La deuxième génération devient plus intéressante lors des French Days grâce à cette réduction de plus de 30 euros sur son prix actuel.

Habituellement affiché à 69,99 euros, le réveille connecté Lenovo Smart Clock 2 est actuellement en promotion à 37,99 euros à la Fnac et Darty.

Pour 10 euros de moins, on retrouve le Lenovo Smart Clock Essential, un modèle plus classique et moins onéreux bien pratique.

Xiaomi Mi TV Stick 4K

Les French Days viennent de commencer et les bons plans pleuvent par paquet de douze. Cette fois-ci il est question d’un produit très populaire chez Xiaomi : Mi TV Stick 4K, un boîtier multimédia sous forme de clé HDMI pour transformer votre TV classique en véritable TV connectée. Ce dongle se retrouve en ce moment avec 20 euros de réduction.

Au lieu de 69,99 euros habituellement, Xiaomi TV Stick 4K et sa télécommande vocale sont disponibles aujourd’hui en promotion à seulement 49,99 euros chez la Fnac et Darty.

JBL Flip 5

La cinquième itération de la JBL Flip, la gamme d’enceintes nomades de la marque américaine, est aussi la plus vendue à ce jour. Il faut dire que ses arguments ne manquent pas, en plus d’un prix très compétitif sur le marché des enceintes portables de qualité. Vous serez donc ravis d’apprendre que son prix baisse pour les French Days, avec une réduction de 30 euros.

Habituellement proposée à 129 euros, l’enceinte nomade JBL Flip 5 est actuellement disponible en promotion à 99 euros chez la Fnac pendant la période des French Days.

TV Philips The One 70PUS8546

La gamme The One de Philips propose des téléviseurs à l’ambiance unique grâce à l’intégration de la fonction Ambilight sur 3 côtés. Si certains estiment que cette technologie tient plus du gadget qu’autre chose, elle procure une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques. Et quoi de mieux qu’une grande diagonale pour profiter pleinement de cette fonction ? Le TV Philips The One (70PUS8546) a d’ailleurs l’avantage d’afficher un prix plus contenu pendant ces French Days.

Initialement à 1 199 euros, le TV Philips The One 70PUS8546 bénéficie d’une réduction de 400 euros sur le site de la Fnac. À présent le téléviseur s’affiche au prix de 799 euros, soit presque 34 % de remise immédiate.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Xiaomi a levé le voile l’année dernière sur son nouveau vidéoprojecteur, le Mi Smart Projector Pro 2. Et la fiche technique de ce dernier n’a pas à rougir face à ses autres concurrents plus onéreux, tant elle est complète : Full HD jusqu’à 120 pouces, 1 300 lumens, compatibilité avec HDR10, DTS-HD ou Dolby Audio, et, surtout, Android TV. Cette référence n’échappe évidemment pas à la tornade de réductions du Black Friday et bénéficie d’une belle promotion de 200 euros.

Initialement affiché à 999 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est désormais disponible à 799 euros chez Darty et la Fnac.

Xiaomi 12 Pro

Arrivé tout récemment et ayant déjà fait les preuves de ses belles capacités techniques, le Xiaomi 12 Pro se place logiquement dans la course au meilleur flagship haut de gamme de cette année. Si son prix était encore un peu haut pour ses prétendants, il est possible de profiter des French Days pour le récupérer bien en dessous de 1000 euros. Si vous aviez décidé de vous l’offrir, c’est sans doute le bon moment.

Au lieu de 1 099 euros, le Xiaomi 12 Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 949 euros chez Darty via un retrait en magasin.

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

