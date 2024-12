Pour Noël, cet opérateur baisse le prix du Samsung Galaxy S24 de 240 euros

Et si vous mettiez un Samsung Galaxy S24 sous le sapin cette année ? En plus d’être un excellent smartphone de 2024, il profite d’une généreuse promotion en ce moment chez Bouygues Telecom.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Noël est un moment privilégié pour offrir un smartphone, ou bien en changer. D’abord, c’est un cadeau qui fait toujours plaisir. Ensuite, les offres promotionnelles ne manquent pas en cette période. La preuve chez Bouygues Telecom.

Pour la fin de l’année, le Samsung Galaxy S24 passe à 1 euro avec un forfait 5G de 200 Go grâce à une offre de remboursement de 240 euros, rien que ça.

Samsung S24 : petit, costaud et boosté à l’IA

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S24 a beaucoup d’arguments qui jouent en sa faveur, à commencer par son design autant compact que premium. Avec un très bel écran AMOLED de 6,1 pouces et un taux de rafraichissement de 120 Hz, le Samsung Galaxy S24 promet un rendu d’image flatteur ainsi qu’une excellente fluidité de navigation.

À l’arrière, on retrouve un dos mat couvert d’une couche de Gorilla Glass, assurant une belle solidité du smartphone. On note également la présence discrète d’un triple capteur photo tout en longueur qui s’intègre parfaitement au design de l’appareil.

Le Samsung Galaxy S24 possède un dos mat solide // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Léger, avec son poids de 167 g, il concentre pourtant un sacré lot de nouveautés. Il est ainsi équipé d’un processeur maison Samsung Exynos 2400, conçu notamment pour calculer les tâches d’IA les plus exigeantes.

L’IA est d’ailleurs la plus grande nouveauté de cette année sur les smartphones Samsung. Avec Galaxy AI, le constructeur propose une expérience utilisateur à la hauteur des attentes les plus hautes, particulièrement en matière de photographie et de productivité.

Livré avec OneUI 6.1 et Android 14, le Samsung Galaxy S24 s’offre le luxe de profiter de sept ans de mises à jour majeures.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Petit et puissant, le Samsung S24 est donc à 1 euro (après remboursement de 240 euros) chez Bouygues Telecom s’il est accompagné d’un forfait 200 Go 5G avantages smartphone (engagement 24 mois).

Que contient le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom ?

Pour accompagner cet excellent smartphone, Bouygues Telecom vous propose son forfait 200 Go 5G avec « avantages smartphone ». Généreux et très complet, il permet de bénéficier de :

200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine / Europe / DOM / Suisse ;

35 Go utilisables dans 15 autres destinations internationales ;

une 2ᵉ carte SIM Internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil (tablette, montre…) ;

les appels et SMS illimités depuis et vers la France / Europe / DOM / Suisse ;

les appels illimités depuis la France métropolitaine vers les fixes de 120 destinations.

Ce forfait très complet est ainsi proposé à 30,99 euros par mois pendant 12 mois puis 40,99 euros par mois, avec un engagement 24 mois si vous êtes déjà client Box. Si ce n’est pas le cas, il faut compter 5,99 euros en plus, soit 35,99 euros par mois durant 12 mois puis 45,99 euros par mois.

Pour profiter de l’offre de Bouygues Telecom et obtenir votre smartphone Samsung Galaxy S24 à 1 euro avec un forfait 5G, la démarche est extrêmement simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page de l’offre, d’ajouter le smartphone dans votre panier, de renseigner vos coordonnées et de fournir votre numéro RIO (disponible en appelant le 3179).

Souscrire à l’offre de Bouygues Telecom est simple et rapide. Source : Midjourney.

Une fois votre panier validé, il ne vous restera plus qu’à avancer 241 euros pour le smartphone, dont 240 euros vous seront remboursés par Bouygues Telecom après envoi du formulaire ad hoc. Le smartphone et votre carte SIM vous seront ensuite envoyés à votre domicile, juste à temps pour les fêtes.