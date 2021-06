Lenovo dévoile un nouveau réveil intelligent Smart Clock 2 avec un chargeur sans fil

A l'occasion du Mobile World Congress, Lenovo a dévoilé un nouveau réveil intelligent, le Lenovo Smart Clock 2. Il reprend la recette du premier modèle, change le design et lui ajoute un support pour recharger sans fil un autre appareil tel un smartphone pendant que vous dormez.

Après le Chromebook, les PC, les tablettes et autres accessoires, Lenovo a dévoilé lors du Mobile World Congress 2021 une nouvelle déclinaison de son radio-réveil intelligent, le Lenovo Smart Clock 2.

Il reprend la recette du premier modèle, avec son format ultra compact et son écran LCD de 4 pouces. Mais le design a été totalement repensé. Fini l’aspect un peu triangulaire, voire conique. L’enceinte prend désormais place sous l’écran et l’on se retrouve avec un appareil légèrement plus grand (93,30 x 113,48 x 71,33 mm).

Le look global de l’appareil rappelle le Google Nest Hub 2 dont il partage aussi la même vocation de prendre place dans la chambre, ainsi que la présence de Google Assistant pour répondre à vos demandes vocales du quotidien. Et l’on trouve toujours un bouton pour passer le micro en sourdine. Mais ce Lenovo Smart Clock 2 arrive cette année avec une petite innovation.

Réveil, enceinte, assistant et désormais… chargeur et veilleuse

Conscient que de plus en plus de personnes dorment près de leur téléphone et ont besoin de leur recharger, Lenovo a eu l’idée d’adjoindre à son Smart Clock 2 un tapis de recharge sans fil. Celui-ci sert de socle et vous n’avez plus qu’à poser le radio-réveil dessus, à côté de votre téléphone compatible avec la charge Qi qui va se recharger par induction. Mais l’on trouve également à l’arrière du tapis un port USB-A pour connecter un câble de recharge. Une veilleuse est également intégrée au niveau de la partie d’attaque du radio-réveil sur le socle.

Parmi les changements notables de cette nouvelle déclinaison, Lenovo annonce également un haut-parleur amélioré pour l’enceinte (3 W). Le Smart Clock 2 est également compatible Wi-Fi et Bluetooth 4.2. Compatible Google Home, il peut gérer les appareils connectés de la maison. En revanche, il n’embarque pas le protocole Matter pour une ultra-compatibilité avec tous les produits et tous les protocoles (Apple HomeKit, Samsung SmartThing, Amazon Alexa…).

Le Lenovo Smart Clock 2 sera disponible en gris, bleu ou noir. Aucune date de disponibilité ni prix n’ont été communiqués pour le moment.