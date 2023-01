Lenovo Smart Clock 2 : cet excellent réveil connecté n’est qu’à 29 € lors des soldes

Le Lenovo Smart Clock 2 est un réveil connecté qui permet d’interagir avec Google Assistant par la voix, mais également avec le toucher grâce à son écran tactile de 4 pouces. Il trouvera parfaitement sa place auprès de votre table de chevet, d’autant plus que son prix chute à 29 euros contre 69,99 euros à la base.

Le Lenovo Smart Clock 2 est un réveil connecté doté d’un écran tactile offrant de multiples fonctionnalités. Cette deuxième version change de design et ajoute un support pour recharger sans fil un autre appareil tel un smartphone pendant que vous dormez. Il intègre surtout à son bord Google Assistant pour devenir le compagnon idéal. Le voilà de retour en promotion, avec une meilleure offre durant les soldes avec près de 56 % de réduction sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo Smart Clock 2

Le format compact et discret

Propulsé par l’OS de Google

Et la technologie Cast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone

Habituellement à 69,99 euros, le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 bénéficie de 40 euros de réduction pour tomber à 29 euros seulement à la Fnac.

Parfait à disposer sur sa table de chevet

La deuxième itération du Lenovo Smart Clock prend une nouvelle forme. Le réveil connecté se sépare de la forme conique et gagne en épaisseur pour améliorer le confort d’utilisation. Il garde tout de même les points forts du précédent modèle, à savoir son format compact pour s’intégrer parfaitement dans n’importe quelle pièce grâce à son revêtement en tissu, qui recouvre d’ailleurs la totalité de l’appareil.

Il dispose aussi un écran LDC de 4 pouces où il est possible d’obtenir toutes les informations dont vous avez besoin d’un simple coup d’œil, comme : visualiser l’heure, la météo, le calendrier et même l’utiliser comme cadre photo numérique. Vous pouvez même écouter votre musique, vos podcasts ou émissions de radio préférés sur Youtube Music ou Spotify directement via le réveil. Son haut-parleur a d’ailleurs été amélioré, et déplacé sous l’écran pour proposer une expérience sonore plus agréable.

Avec des fonctionnalités intéressantes

Lenovo a apporté la deuxième version de son réveil, un tapis de recharge sans fil. Ce dernier va permettre de recharger votre smartphone jusqu’à 10 W (voire plus), et même ceux de la Pomme grâce à sa compatibilité MagSafe. Et si vous avez plusieurs appareils à charger, sachez que ce tapis propose aussi un port USB-A. On retrouve également une petite veilleuse qui diffuse une lumière douce lorsque vous en avez besoin. Il est vendu séparément.

Son véritable point fort est qu’il fonctionne main dans la main avec Google Assistant grâce à deux microphones. Vous allez pouvoir demander la météo, l’actualité du moment, ou les rendez-vous prévus sans difficulté. L’assistant vocal pourra aussi servir à contrôler vos appareils connectés présents chez vous, comme gérer vos interrupteurs ou vos volets, par exemple. Enfin, le Smart Clock 2 embarque la technologie Cast et faire donc office de Chromecast. Cela vous permettra de diffuser des vidéos depuis un smartphone ou une tablette. Certes, l’écran aura ses limites avec sa petite diagonale, il est bien pratique pour profiter d’un contenu sur le radio-réveil tout en faisant autre chose, comme une visionner une vidéo YouTube.

Notre sélection des meilleurs écrans connectés en 2023

