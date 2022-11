Le Lenovo Smart Clock 2, avec sa station de charge, est quasi à moitié prix pour le Black Friday

Le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 propose une foule de fonctionnalités utiles au quotidien. À l'occasion du Black Friday, ce petit objet connecté avec Google Assistant profite d'une promotion non négligeable : il passe ainsi de 89,99 euros à 47,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Pourquoi opter pour un réveil standard quand on peut profiter d’un modèle connecté bien plus pratique au quotidien ? Avec son écran, son micro et les nombreuses informations qu’il peut afficher, le Lenovo Smart Clock 2 est parvenu à s’imposer comme une solution bien plus efficace qu’un réveil classique. En plus, il n’est pas nécessaire de casser sa tirelire pour mettre la main dessus, surtout pendant le Black Friday, puisqu’il bénéficie d’une promotion de 47% avec sa station d’accueil.

Les points forts du Lenovo Smart Clock 2

Un écran tactile de 4 pouces

Google Assistant présent pour toutes les requêtes vocales

Une station de charge sans fil bien pratique

Habituellement proposé à 89,99 euros, le Lenovo Smart Clock 2 avec sa station de charge sans fil est désormais affiché à 47,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un réveil intelligent doté d’un écran pratique

Le Lenovo Smart Clock 2 est un petit réveil qui ne fera certainement pas tache sur une table de chevet dans une chambre ou dans une cuisine : il adopte en effet un design très sobre, avec un tissu gris élégant qui recouvre la totalité de l’appareil. Ce revêtement encadre un écran tactile IPS LCD de 4 pouces, qui affiche une définition de 800 x 480 pixels.

Cet écran sera d’ailleurs suffisamment grand pour afficher tout un tas d’informations. L’heure sera évidemment affichée, réveil oblige, mais la météo et l’actualité seront également disponibles sur cette petite dalle au quotidien. Vous pourrez même lire une vidéo sur YouTube et écouter de la musique ou la radio.

Google Assistant est de la partie

Le Lenovo Smart Clock 2 fonctionne avec Google Assistant. Vous pourrez ainsi lui confier toutes vos requêtes vocales. Pour que celles-ci soient bien captées, le Lenovo Smart Clock 2 embarque un micro longue portée. Il sera ainsi possible de lui demander de lancer une chanson, programmer un rappel ou une alarme ou encore de connaître la météo du jour. En parlant de Google justement, l’OS intégré dans le réveil propose une interface claire et facile d’accès, avec des caractères affichés suffisamment gros pour que les informations soient bien lisibles.

Un appareil pour tout recharger

Comme le premier Lenovo Smart Clock, cette deuxième version propose également un port USB pour recharger votre smartphone la nuit, ce qui est très utile si la prise près de votre lit est déjà occupée. Et pour recharger le Lenovo Smart Clock 2 en lui-même, une station d’accueil et de charge sans fil sera comprise dans ce pack présenté ici. Grâce à cette base de charge à induction, vous pourrez aussi recharger jusqu’à 10 W vos appareils compatibles en mode sans fil, même ceux d’Apple grâce à sa compatibilité MagSafe.

