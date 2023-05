Lenovo Smart Clock 2 : ce réveil connecté populaire revient à un super prix

Le Lenovo Smart Clock 2 est un réveil connecté qui propose plusieurs fonctionnalités très utiles au quotidien, qu'il soit installé sur une table de chevet ou dans un salon. En ce moment, on peut d'ailleurs le trouver nettement moins cher que d'habitude : Darty le propose en effet à 29,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Si les réveils traditionnels n’ont plus vraiment la cote aujourd’hui, c’est avant tout parce qu’ils ont été dépassés par leurs successeurs connectés, bien plus intéressants grâce aux nombreuses fonctionnalités qu’ils proposent, comme l’interaction avec un assistant personnel. C’est notamment le cas du Lenovo Smart Clock 2, qui embarque Google Assistant. Son autre atout majeur, c’est bien son prix, qui vient de chuter sous les 30 euros.

Les points essentiels du Lenovo Smart Clock 2

Un écran tactile de 4 pouces

Un réveil compact et discret

Google Assistant pour toutes les requêtes vocales

Initialement affiché à 69,99 euros, le Lenovo Smart Clock 2 est aujourd’hui vendu à 29,99 euros chez Darty.

Un réveil intelligent et compact

Doté d’un format compact, le Lenovo Smart Clock 2 est un réveil connecté qui ne prendra pas une grande place sur votre table de chevet ou sur un comptoir de cuisine. Il a également l’avantage d’être particulièrement discret avec son revêtement en tissu plutôt sobre, couleur blue jean. Un tissu qui encadre d’ailleurs un écran tactile IPS LCD de 4 pouces, affichant une définition de 800 x 480 pixels.

Une diagonale suffisamment grande pour pouvoir y lire tout un tas d’informations de manière confortable. Réveil oblige, l’heure sera évidemment affichée, mais pas seulement : la météo, le calendrier ou encore l’actualité pourront être disponibles sur l’écran d’accueil. Vous pourrez par ailleurs lancer, sur ce même écran, un titre, un podcast ou une émission de radio sur Youtube Music ou Spotify, par exemple. Avec les haut-parleurs de 3 W du réveil, la qualité du son ne sera pas la meilleure, mais elle restera tout à fait suffisante pour des usages ponctuels.

La praticité de Google Assistant

Le Lenovo Smart Clock 2 marque également des points grâce à l’intégration de Google Assistant, qui recueillera toutes vos requêtes vocales. Pour que celles-ci soient bien captées, le Lenovo Smart Clock 2 embarque un micro longue portée. Il sera ainsi possible de lui demander de lancer une chanson, programmer un rappel ou une alarme ou encore de connaître la météo du jour. L’OS de Google, intégré dans le réveil connecté, proposera de son côté une interface claire et facile d’accès. On aura aussi droit à la technologie Cast, qui permet de diffuser des vidéos depuis un smartphone ou une tablette.

Enfin, si vous souhaitez pouvoir recharger votre smartphone facilement avec le Smart Clock 2, vous pourrez pour cela vous munir de la station de chargement sans fil, vendue séparément, qui est équipée d’un port USB.

