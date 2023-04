Un nouveau produit rejoint l’énorme « cimetière de Google »

Google va arrêter le support des écrans connectés de ses partenaires. La politique de Google concernant ses produits et services apparaît une fois de plus laisser des acteurs majeurs du marché et les consommateurs dans l'incertitude.

Connaissez-vous le « cimetière de Google » ? Il est rempli de nombreux produits et services qui ont été abandonnés par Google au fil des années. La stratégie « test and learn » de Google conduit à une longue liste de projets disparus. Parmi ceux-ci, on peut citer Google Clips, Stadia, Inbox by Gmail, YouTube Gaming, Google Trips, Google Allo, Google Plus, Google Goggles, Google Talk, Chromebook Pixel, Project Ara, Picasa, MyTracks, la gamme Google Nexus, Google Latitude et Nexus Q, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cette fois-ci, ce sont les écrans connectés équipés de Google Assistant qui se retrouvent dans la ligne de mire de Google, ceux que l’on appelle les Smart Display. Les assistants vocaux tiers développés par des marques de renom telles que Lenovo, LG ou JBL. Ces appareils sont sur le point de devenir obsolètes, comme ceux de Facebook quelques mois auparavant.

On pourrait penser que la présence d’un géant tel que Google garantirait la pérennité d’un produit ou service, mais la réalité est souvent tout autre. Comme on l’a vu en introduction, Google a une longue histoire d’abandon de projets, même ceux qui semblaient prometteurs ou populaires. Cette approche peut parfois semer le doute chez les consommateurs et les partenaires.

Google arrête le support des écrans de ses partenaires

Les écrans connectés en question ne bénéficieront plus du support de Google, ce qui implique non seulement l’absence de futures mises à jour logicielles, mais également la possibilité que certains services essentiels cessent de fonctionner. Il est donc essentiel de résister à la tentation des promotions alléchantes les concernant, car investir dans ces appareils pourrait s’avérer peu judicieux à long terme, compte tenu de l’incertitude quant à leur fonctionnalité et leur support.

Cette décision apparaît d’autant plus surprenante que Google prévoit de lancer une nouvelle tablette Pixel qui servira également d’écran connecté. L’entreprise souhaite sûrement concentrer ses efforts sur ses propres produits et limiter la concurrence avec les écrans connectés tiers. Néanmoins, cela soulève des questions sur la stratégie de Google et la manière dont les partenariats et les utilisateurs sont affectés par de telles décisions.

