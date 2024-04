Les French Days cassent le prix de ce TV 4K de 75 pouces signé LG et parfait pour mater les JO

Pour les French Days, on voit les choses en grand ! Vu les nombreux événements sportifs qui arrivent cet été, l'idéal serait de s'offrir un nouveau TV 4K avec une grande diagonale comme ce modèle de 75 pouces signé LG et en promotion. Avec lui, les soirées match et les soirées ciné n'en seront que plus agréables. Chez Boulanger, le LG 75UR76 est actuellement disponible pour 749 euros au lieu de 999 euros.

LG est actuellement l’un des cadors du marchĂ© des TV dont le savoir-faire est reconnu particulièrement pour ses Ă©crans OLED. Ceux-ci sont toutefois onĂ©reux mais le constructeur sud-corĂ©en prĂ©voit des TV un peu plus d’entrĂ©e de gamme, sans OLED mais avec ce qu’il faut de dĂ©finition et de traitements d’image pour apprĂ©cier pleinement ses sĂ©ries ou ses matchs de foot. On pense notamment au LG 75UR76, un TV 4K dont le prix chute de 250 euros chez Boulanger grâce Ă l’intervention des French Days.

Le LG 75UR76 en résumé

Un TV LED de 75 pouces en définition 4K

WebOS 23 pour la partie Smart TV

Les traitements HDR et l’upscaling 4K

Au lieu de 999 euros habituellement, le LG 75UR76 est maintenant disponible en promotion Ă 749 euros chez Boulanger.

Un écran de 75 pouces idéal pour mater les compétitions sportives

Autrefois vendus Ă des prix stratosphĂ©riques, les TV de 75 pouces ont aujourd’hui tendance Ă se dĂ©mocratiser mais cela ne change rien au fait qu’ils prennent de la place et qu’il vaut mieux prendre des mesures avant tout achat. On parle après tout d’une diagonale de 189 cm, l’Ă©cran est long de 167 cm avec des pieds situĂ©s Ă chaque extrĂ©mitĂ©, ce qui pourrait ne pas faciliter son placement sur un meuble Ă©troit. Si l’installer sur un meuble TV est impossible, on peut envisager l’accrocher Ă un support mural de 400 x 400 mm.

Une fois le TV installĂ©, on aura l’impression d’ĂŞtre comme au cinĂ©ma, mais depuis son salon, grâce Ă cette taille de 75 pouces et le design borderless censĂ© renforcer l’immersion. Le LG 75UR76 se dote d’une dalle LED en dĂ©finition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Si le rapport de contraste est moins Ă©tendu que celui d’une dalle OLED, cet Ă©cran se montre plus lumineux et moins Ă©nergivore. De plus, divers traitements HDR sont proposĂ©s pour Ă©tendre la plage dynamique et renforcer le contraste et le niveau de dĂ©tails.

Une Smart TV qui tourne autour de vos préférences avec WebOS

Pour la partie Smart TV, le LG 75UR76 embarque naturellement le système d’exploitation du constructeur sud-corĂ©en, WebOS dans sa dernière version. Comme d’habitude, l’interface tourne autour des prĂ©fĂ©rences de l’utilisateur au niveau des recommandations mais aussi des fonctions et des rĂ©glages. Simple Ă aborder avec ses Quick Cards, WebOS 23 dispose par dĂ©faut des raccourcis vers les plateformes de streaming les plus populaires comme Netflix et Disney+ et intègre Ă©galement l’assistant vocal Alexa.

En revanche, le LG 75UR76 n’est pas le TV le mieux optimisĂ© pour du gaming puisque son taux de rafraĂ®chissement n’excède pas les 60 Hz et ses ports HDMI 2.0 ne permettent pas de profiter d’une technologie VRR. L’ALLM rĂ©pond toutefois prĂ©sent et le protocole eARC est Ă©galement pris en charge pour celles et ceux possĂ©dant une barre de son. On ne dit pas qu’il est impossible de faire tourner des jeux AAA sur ce TV, juste que c’est moins plaisant qu’avec un modèle capable de supporter la 4K 120 FPS d’une PS5 ou d’une Xbox Series X.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première Ă©dition des French Days pour l’annĂ©e 2024 se tiendra du mardi 30 avril Ă partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai Ă 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et dĂ©jĂ dĂ©gainĂ© leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.