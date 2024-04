Des true wireless Xiaomi avec ANC à -70 % ? C’est une très belle offre des French Days chez la Fnac et Darty

Si vous avez un budget serré mais que vous souhaitez tout de même acquérir des écouteurs sans fil équipés de la réduction de bruit active, technologie souvent réservée aux références onéreuses, vous pourrez par exemple vous diriger vers les Xiaomi Buds 3. Ces true wireless confortables et complets sont en effet proposés à un très bon prix : 39,99 euros au lieu de 129,99 euros à la Fnac et chez Darty.

La réduction de bruit active qui équipe de nombreux écouteurs sans fil et casques audio est une technologie très recherchée et appréciée, et la bonne nouvelle, c’est qu’on la retrouve de plus en plus sur des modèles abordables, alors que ce n’était pas vraiment le cas il y a quelques années. Les Xiaomi Buds 3 disposent par exemple bel et bien de cette fonctionnalité et sont, pendant les French Days, proposés à moins de 40 euros. Alors certes, ces true wireless sont moins efficaces que les écouteurs avec ANC plus premium, mais à ce prix, les concessions sont plus faciles à accepter.

Ce qu’il faut savoir à propos des Xiaomi Buds 3

Une isolation passive grâce au format intra-auriculaire

La réduction de bruit active présente

Une bonne autonomie

Initialement proposés à 129,99 euros, les Xiaomi Buds 3 sont désormais disponibles à 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Pour des bruits ambiants bloqués

Les Xiaomi Buds 3 ont comme premiers atouts une légèreté agréable (seulement 4,6 g par écouteur) et un design plutôt maîtrisé. Leur format tige, qui adopte ici une belle finesse, permet en effet d’offrir un bon maintien dans l’oreille. En plus, ces écouteurs sont dits « intra-auriculaires », puisqu’ils sont dotés d’embouts en silicone qui se logent dans le conduit auditif. Résultat : les true wireless tiennent bien en place et ne glissent pas. Ce format intra-auriculaire leur permet aussi d’assurer une meilleure isolation passive puisque les embouts en silicone permettent de bloquer une partie des bruits environnants.

Une isolation passive qui est complétée par une réduction de bruit active, pratique pour gommer les bruits environnants lors de l’écoute d’un titre ou d’un podcast. D’après la marque, les Buds 3 peuvent réduire les sons parasites extérieurs jusqu’à 40 dB. Trois niveaux de réduction de bruit seront également proposés, ainsi qu’un mode « transparence » pour pouvoir entendre les sons autour de vous sans pour autant ôter les écouteurs. Si les Buds 3 devraient être capables de réduire considérablement certains bruits alentours, il ne faudra toutefois pas s’attendre à une suppression des sons aussi efficace que celle proposée par des écouteurs bien plus premium.

Des true wireless suffisamment endurants

Côté audio, les Xiaomi Buds 3 intègrent des transducteurs de 10 mm de diamètre. On retrouve par ailleurs les codecs AAC et SBC classiques, qui ne permettent pas de proposer un débit au-delà de 400 kb/s, mais qui font largement le job si l’on veut écouter des titres sur une plateforme de streaming. En revanche, pas de trace de codec LDAC ou d’aptX ici. Par ailleurs, la marque assure que les écouteurs sont capables de délivrer un son « HiFi » grâce à ses transducteurs dynamiques, mais pour rappel, le Bluetooth ne permet pas en soi d’obtenir un son de haute fidélité en raison de la forte compression occasionnée par la norme sans fil, aussi efficaces soient les transducteurs du constructeur. A fortiori avec des codecs AAC et SBC qui ne permettent pas de proposer un débit au-delà de 400 kb/s.

Enfin, les Buds 3 se rattrapent avec une autonomie assez satisfaisante. Ils peuvent en effet fonctionner, en théorie, durant 7 heures, sans l’ANC, avant de devoir passer par la case recharge. Le boîtier permet quant à lui de récupérer un total de 32 heures d’utilisation. Il est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi. Notez aussi, pour finir, que les Buds 3 sont certifiés IP55, ce qui garantit une protection contre les éclaboussures.

