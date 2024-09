La Fnac et Darty divisent par 2 le prix de ce TV 4K Samsung Oled de 55″ lors des French Days

Les meilleurs bons plans téléviseurs, on les trouve souvent à l’approche d’événements commerciaux, comme les French Days. Et ça tombe bien, pour cette deuxième édition, le modèle TQ55S85D de Samsung tombe à moitié prix.

À côté de ses bonnes références Qled, Samsung propose également des téléviseurs Oled. Ils sont tout aussi complets, comme ce modèle TQ55S85D, qui met en avant une excellente qualité d’image, avec les meilleures normes vidéos, et des fonctionnalités gaming. C’est un téléviseur qui coche plein de cases, et que l’on retrouve à un prix plus doux pendant les French Days : -50 %.

Le Samsung TQ55S85D apporte…

Une dalle Oled de 55 pouces rafraîchie à 120 Hz

La compatibilité 4K HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, et des modes de jeux utiles aux joueurs

Sans oublier Tizen OS

Le Samsung TQ55S85D est disponible à 2 299 euros, mais lors des French Days, le téléviseur passe à 1 199 euros chez Darty et aussi sur le site de la Fnac.

On trouve également la version 65 pouces du Samsung TQ55S85D en promotion à 1 499 euros contre 2 999 euros à la Fnac.

Quand Samsung se met à l’Oled, c’est réussi

Le TQ55S85D de Samsung ne démérite pas face au géant LG. La firme sud-coréenne s’est assurée d’offrir un produit bien fini et élégant. Sa diagonale de 55 pouces quasi sans bordures offre une excellente qualité d’image grâce à la technologie Oled avec des noirs profonds, des couleurs intenses et des couleurs riches.

On a droit à des images sublimes avec en plus la compatibilité 4K et HLG, HDR10, HDR10+. Pas de Dolby Vision, mais Samsung intègre un mode Filmmaker pour des images très détaillées. Son processeur NQ4 AI Gen2 restitue au mieux les contenus en 4K et apporte une meilleure luminosité. Quant à la partie audio, les haut-parleurs sont compatibles Dolby Atmos pour une expérience sonore immersive.

Un TV qui n’oublie personne

Pour les amateurs de jeux vidéo aussi, ce téléviseur est adéquat : ce Samsung TQ55S85D propose des ports HDMI 2.1 avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, parfait pour avoir des jeux très fluides. Pour garantir un gameplay fluide, le téléviseur est compatible avec les technologies d’optimisations comme le VRR qui synchronise la fréquence d’affichage avec le frame rate de la console, de l’AMD FreeSync Premium Pro, et de l’ALLM qui réduit l’input lag au strict minimum.

Enfin, côté système d’exploitation, ce modèle tourne sous Tizen OS. Cette interface fluide offre évidemment l’accès à toutes les plateformes de streaming pour regarder ses films et séries, mais pas que. C’est aussi un système d’exploitation taillé pour le gaming, puisqu’il offre aussi accès à plusieurs plateformes de cloud gaming. Quant à l’assistant vocal, pas le choix : il s’agit de Bixby de Samsung, qui n’est pas le meilleur sur le marché.

