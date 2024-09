Hisense AX5125H : cette puissante barre de son 5.1.2 est à -25 % pour les French Days chez Darty et la Fnac

ComposĂ©e d’une barre de son, un caisson de basse sans-fil et deux enceintes satellite, cette installation Hisense AX5125H permet de s’offrir un home cinema pour pas trop cher, surtout avec 100 euros de rĂ©duction chez Fnac et Darty.

La barre de son Hisense AX5125H // Source : Frandroid

Le son proposĂ© par un tĂ©lĂ©viseur n’est jamais de grande qualitĂ©, sauf sur les modèles très haut de gamme, et encore. Rien ne vaut une bonne barre de son pour transcender l’audio de vos films, sĂ©ries et jeux vidĂ©o. Un modèle comme la Hisense AX5125H fait très bien l’affaire, surtout qu’il est 100 euros moins cher actuellement pendant la durĂ©e des French Days.

Les points forts de la Hisense AX5125H

9 haut-parleurs en tout, 7 modes audio et un son 5.1.2

Une puissance de 101 dB au total

La technologie Hi-Concerto pour mêler le son de la barre et celui du téléviseur

Alors que le home cinema Hisense AX5125H coĂ»te 399 euros quand il n’est pas en promotion, il est proposĂ© Ă 299 euros pendant les French Days. Vous pouvez le retrouver chez Fnac ou chez Darty, en fonction de votre prĂ©fĂ©rence.

Une bonne expérience immersive

La barre de son Hisense AX5125H est Ă©quipĂ©e, en tout, de 9 haut-parleurs, dont un caisson de basse sans fil de 6,5″. Elle permet d’entendre chaque dĂ©tail sonore, le tout avec une puissance de sortie de 500 watts pour un son de 101 dB. Compatible avec les technologies Dolby Atmos et DTS, elle assure un rendu sonore spatialisĂ© qui vous plonge dans l’univers de vos contenus favoris : films, sĂ©ries, jeux vidĂ©o ou mĂŞme musique.

On peut regretter l’absence d’un assistant vocal intégré, une fonctionnalité présente chez certains concurrents comme la Sonos Beam ou la Bose Smart Soundbar 600. De plus, bien que puissante, cette barre de son n’atteint pas la finesse sonore de modèles plus haut de gamme comme la LG S80QR, qui se distingue par une gestion des basses plus nuancée. Mais à ce prix, la Hisense AX5125H reste une option extrêmement compétitive.

Un pack complet polyvalent pour une installation flexible

Grâce à son kit d’enceintes satellites sans fil, vous pouvez configurer votre système home cinéma en fonction de la configuration de votre espace, sans être contraint par des câbles. En outre, la technologie Hi-Concerto d’Hisense permet de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux de votre téléviseur, amplifiant ainsi l’immersion audio.

La AX5125H propose Ă©galement sept modes audio distincts, ce qui la rend adaptable Ă une grande variĂ©tĂ© de contenus. Grâce Ă l’intelligence artificielle intĂ©grĂ©e, les paramètres audio sont automatiquement ajustĂ©s selon le type de programme que vous regardez. Si certains peuvent trouver cette fonction pratique, d’autres prĂ©fĂ©reront la personnalisation manuelle des rĂ©glages.

Pour accompagner votre tĂ©lĂ©viseur d’une bonne barre de son, vous pouvez consulter notre guide d’achat dĂ©diĂ© oĂą sont rĂ©pertoriĂ©s de nombreux modèles.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième Ă©dition des French Days pour l’annĂ©e 2024 durera toute une semaine pour se clĂ´turer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et dĂ©jĂ dĂ©gainĂ© leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.