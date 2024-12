Amazon lance une vente flash spécialement pour Noël : il y a de nombreuses promotions à saisir

Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, Amazon lance du 9 au 22 décembre une vente flash sur de nombreux produits Tech. Bien entendu, nous vous avons concocté une sélection regroupant les offres les plus intéressantes selon nous, et sans trop casser votre tirelire.

Noël approche à grands pas, il est grand temps de préparer (ou finir) ses achats, vous ne croyez pas ? C’est d’ailleurs à cette occasion qu’Amazon décide de lancer une vente flash qui se déroule entre le 09 et 22 décembre pour vous faire quelques économies. Le géant américain baisse le prix de certains de ses produits phares (Fire TV Stick 4K, Blink Outdoor…), mais aussi d’autres références Tech que ce soit smartphone, montre connectée, etc. Découvrez dans cet article toutes les offres qui valent le coup.

Les meilleures offres des ventes flash d’Amazon pour Noël

Echo Pop : une enceinte mignonne, pratique et pas chère

L’Echo Pop est un bel objet au design travaillé et coloré à souhait. Elle brille par l’efficacité de ses micros, qui vont permettre de communiquer avec Alexa. Si ses performances audio ne sont pas excellentes, ce petit appareil fait une très bonne enceinte d’appoint qui ne coûte pas plus de 20 euros.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce qu’on apprécie de l’Amazon Echo Pop

Le design mignon

L’efficacité des micros

Une bonne gestion d’Alexa

De base à 54,99 euros, l’Amazon Echo Pop est aujourd’hui vendue à 19,99 euros sur le site du géant américain.

Fire TV Stick 4K : un téléviseur connecté pour pas cher

Les clés HDMI sont la solution idéale pour connecter un TV qui ne l’est pas. Le moment est bien choisi pour s’en procurer une, puisque la version 4K du Fire TV Stick d’Amazon coûte moins de 40 euros.

Les points forts de l’Amazon Fire TV Stick 4K

Un processeur 30 % plus performant qu’auparavant

La prise en charge de la 4K, Dolby Vision, HDR10+et Dolby Atmos

La présence du Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz)

Au lieu de 69,99 euros, la clé HDMI Fire TV Stick 4K se trouve en ce moment à 38,99 euros sur Amazon.

Blink Mini 2 : efficace pour surveiller l’intérieur et l’extérieur de votre domicile

En concevant la deuxième version de sa Blink Mini, Amazon propose à présent une caméra à la fois faite pour l’intérieur, mais aussi pour l’extérieur. Ce modèle discret est efficace et tombe à moins de 20 euros.

Les avantages de la Blink Mini 2

Une caméra d’extérieur et d’intérieur

Un champ de vision élargi (143°) et un projecteur intégré

Détecte les mouvements

La Blink Mini 2 est au départ à 39,99 euros, mais aujourd’hui, elle est à moitié prix sur Amazon : 19,99 euros.

Blink Outdoor : le kit parfait pour sécuriser son domcile

Conçue pour surveiller l’extérieur de votre domicile, la gamme Blink Outdoor s’avère efficace pour sécuriser votre domicile. Et sans pour autant investir une grande somme, puisque le lot de deux caméras est actuellement à -60 %.

La Blink Outdoor, c’est quoi ?

Deux caméras extérieures endurantes et robustes

Un rendu d’image en 1 080p

Une vision nocturne HD et détection des mouvements

En ce moment, le lot de deux caméras Blink Outdoor passe de 179,99 euros à 71,99 euros sur Amazon.

Ring Doorbell Video : pour ne rien louper devant sa porte

Pour savoir qui sonne à sa porte, surveiller ce qui se passe à l’extérieur du domicile de jour comme de nuit et interagir avec ses visiteurs, on compte généralement sur les caméras de surveillance. Mais il faut savoir que la sonnette connectée Ring Video Doorbell est, elle aussi, capable de faire ces choses, en plus de faire office de… sonnette.

La Ring Doorbell Video est une sonnette avec …

Une caméra qui filme en 1080p + vision nocturne

Un détecteur de mouvements inclus

Un micro bidirectionnel intégré

Avec un prix conseillé à 99,99 euros, la sonnette Ring Video Doorbell se négocie aujourd’hui à 59,99 euros sur Amazon.

Xiaomi 12 : un smartphone premium avec le prix d’un bon entrée de gamme

Le Xiaomi 12 a beau être sorti il y a deux ans, il reste un smartphone intéressant : petit format, bel écran et une bonne puissance de charge, voilà ce que propose ce smartphone premium de chez Xiaomi à moins de 250 euros.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

En quoi le Xiaomi 12 est-il intéressant ?

Un joli smartphone, agréable à prendre en main

Un superbe écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Sa charge rapide 67 W

Lancée à 899 euros en 2022, le Xiaomi 12 a connu de nombreuses baisses de prix, et aujourd’hui, il s’affiche à son prix le plus bas sur Amazon : 249 euros seulement.

Huawei Watch GT 4 : une jolie smartwatch à mettre sous votre sapin

La Huawei Watch GT 4 est une montre connectée dont on a apprécié le design, la très bonne autonomie et le suivi efficace des données sportives. Et si elle vous faisait de l’œil, celle-ci tombe à moins de 150 euros.

Les atouts de la Huawei Watch GT 4

Un design élégant avec une dalle Amoled de 1,43 pouce

Un suivi des données sportives efficaces

Une autonomie généreuse

La Huawei Watch GT 4 est une montre connectée lancée à 249 euros, mais après 40 % de remise, la voilà à 149 euros sur Amazon.

OnePlus Nord CE 4 Lite : de belles prestations à la clé sans se ruiner

Le OnePlus Nord CE4 Lite est un smartphone d’entrée de gamme qui offre des prestations équilibrées et solides au quotidien. C’est un bon investissement, surtout maintenant qu’il coûte 33 % de moins.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le OnePlus Nord CE 4 Lite, c’est quoi ?

Un design soigné et un écran 120 Hz

Des performances équilibrées

Une autonomie satisfaisante

Disponible à sa sortie à 329 euros, le OnePlus Nord CE 4 Lite est en ce moment proposé en promotion à 219 euros sur Amazon.

Xiaomi Poco M6 Pro : un bon smartphone pour les petits budgets

Un smartphone équilibré et suffisamment performant pour les tâches du quotidien moyennant une facture à moins de 200 euros, cela existe bel et bien. Le Xiaomi Poco M6 Pro coche les bonnes cases et se trouve même à 171 euros.

Le Xiaomi Poco M6 Pro en bref

Un écran AMOLED en FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisateur optique

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge de 67 W

De base à 229,90 euros, le Xiaomi Poco M6 Pro est en ce moment en promotion à 171,90 euros sur Amazon.

Lot de 2 chargeurs Anker 45W : des accessoires très pratiques

Posséder un bon chargeur rapide et suffisamment compact pour pouvoir être emporté partout avec soi est indispensable pour bon nombre d’utilisateurs de smartphones, surtout si ces derniers sont peu endurants. Si vous en cherchez un, sachez qu’en ce moment, Amazon non pas un, mais deux chargeurs Anker avec une puissance de 45 W pour 25 euros seulement.

Ce qu’il faut retenir du chargeur Anker

Une charge rapide de 45 W

Un format très compact

Une interface USB-C

Initialement proposé à 35,99 euros, le lot de 2 chargeurs Anker 45W est disponible en promotion à 25,64 euros sur Amazon.

Logitech G435 : un casque gaming qui assure l’essentiel

Un bon rapport qualité-prix, une conception légère, une bonne autonomie et une double connectivité sans latence, c’est ce que propose le Logitech G435. Il est aujourd’hui en promotion à 37,99 euros au lieu de 84,99 euros habituellement.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les points forts du Logitech G435

Un casque léger et confortable

Double connectivité sans latence

Rapport qualité-prix

Le casque Logitech G435 est disponible au prix conseillé de 84,99 euros, mais en ce moment, on le retrouve seulement à 37,99 euros sur Amazon.

Logitech G502 Lightspeed : une des meilleures souris gaming

Tout gameur qui se respecte doit s’armer d’une bonne souris et pour ceux qui cherchent une souris sans fil, la G502 Lightspeed a fait ses preuves auprès de professionnels de l’eSports et coûte deux fois moins chers.

Pourquoi choisir la Logitech G502 Lightspeed ?

Pour son poids ajustable

Pour son capteur Hero 25k

La possibilité de programmer 11 boutons

Pour sa batterie longue durée

Au départ à 159 euros, la souris Logitech G502 Lightspeed est maintenant remisée à 65 euros sur Amazon.

