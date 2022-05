Amazon : voici les offres à n’absolument pas louper pendant les French Days

Le coup d'envoi des French Days a été lancé, et cette année encore, Amazon participe naturellement à l'opération. La plateforme américaine a ainsi baissé les prix d'un grand nombre de produits Tech qui deviennent nettement plus intéressants en ce moment. En voici une petite sélection.

Les French Days sont une période propice aux bonnes affaires, et Amazon y participe une fois encore pour proposer des promotions plus qu’intéressantes sur plusieurs produits Tech. Liseuses, clés HDMI, PC portable gaming, ampoules connectées… Nous avons regroupé ci-dessous les meilleures offres du moment sur la plateforme.

Les meilleures offres des French Days sur Amazon

La Kindle Paperwhite (8 Go)

La liseuse Kindle Paperwhite a été renouvelée en 2021, après s’être imposée comme l’un des modèles phares d’Amazon depuis sa sortie en 2018. Cette version adopte donc un écran de 6,8 pouces, soit 0,8 pouce que la version précédente. Cet écran de 300 pixels par pouce se module aussi très facilement pour personnaliser son expérience : mode sombre, blanc sur noir, teinte réglable pour moins se fatiguer les yeux…

Outre le changement de format, l’écran a aussi gagné plus de luminosité. La Paperwhite profite aussi d’une meilleure autonomie (jusqu’à dix semaines de lecture) et d’une meilleure fluidité lorsqu’il s’agit de tourner les pages d’un ebook. Pour ce qui est de son stockage, la liseuse propose toujours une capacité de 8 Go, extensible via un Cloud, et son étanchéité sera toujours de la partie grâce à sa certification IPX8. Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre test complet de la Kindle Paperwhite 2021.

Habituellement proposée à 139,99 euros, la Kindle Paperwhite (8 Go) est maintenant vendue à 104,99 euros sur Amazon.

Sachez aussi que la version 32 Go de la Kindle Paperwhite bénéficie également d’une promotion : son prix passe de 189,99 euros à 154,99 euros. Quant à la Kindle classique, elle est désormais disponible à 54,99 euros au lieu de 79,99 euros.

Le Fire TV Stick 4K Max

Le Fire TV Stick 4K Max est le petit dernier de la gamme de dongles HDMI d’Amazon. Comme son nom le laisse penser, ce modèle promet d’être plus performant, et propose de nouvelles fonctionnalités. Elle embarque par exemple une nouvelle puce ARM Mediatek MT7921LS, qui assure une plus grosse puissance que le modèle 4K classique. Et pour ne rien gâcher, cette puce le rend compatible avec le Wi-Fi 6. Comme la version 4K classique, le Stick 4K Max prend en charge la 4K, l’HDR et l’HDR10+, le Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos pour le son. Outre ces nombreuses compatibilités, cette clé HDMI intègre la fonction « Auto Low Latency Mode » (ALLM) destinée au service de cloud gaming Luna d’Amazon. On retrouvera aussi la télécommande avec Alexa, et vous pourrez même connecter le Fire TV Stick 4K Max avec des appareils compatibles, comme des enceintes connectées Echo, grâce à la fonction Alexa Home Cinéma.

D’abord affiché à 64,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max est désormais disponible à 39,99 euros sur Amazon.

Les autres versions du Fire TV Stick sont également vendues à prix réduits sur la plateforme américaine : le Fire TV Stick passe ainsi de 39,99 euros à 24,99 euros, le Fire TV Stick Lite de 29,99 euros à 19,99 euros et le Fire TV Stick 4K de 59,99 euros à 34,99 euros.

Le Fire TV Cube

Le Fire TV Cube est un savant mélange d’une enceinte Amazon Echo et d’un Fire TV Stick 4K. Ce boîtier multimédia embarque, bien évidemment, l’assistant Alexa, mais pas seulement. Il fournit également une interface connectée à votre téléviseur, et agira comme un appareil de streaming Fire TV, une enceinte connectée et une télécommande universelle pour contrôler d’autres appareils connectés à votre téléviseur. De plus, les performances vidéo seront plus que satisfaisantes, avec la prise en charge des normes HDR (Dolby Vision, HDR10 et HDR10+, HLG) et du Dolby Atmos pour le son. Grâce à ses 8 microphones, Alexa pourra vous entendre clairement où que vous soyez dans la pièce.

Ajoutons à cela l’interface Fire OS (basée sur Android TV), qui a l’avantage d’être agréablement fluide, et de donner accès à tous les services du géant américain, comme l’immanquable Prime Video, ainsi que d’autres applications comme Netflix, Disney+ ou encore YouTube. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre test complet du Fire TV Cube.

Au lieu de 119,99 euros, le Fire TV Cube est maintenant affiché à 74,99 euros sur Amazon.

Le PC portable Acer Nitro 5

Si vous souhaitiez attendre les French Days pour mettre la main sur un nouveau PC portable pour jouer, votre patience sera récompensée. Cet Acer Nitro 5 AN515-57-75EH dispose d’une fiche technique premium qui sera tout à fait adaptée aux gameuses et gameurs exigeants. Il est par exemple propulsé par un processeur Intel Core i7-11800H, complété par une Nvidia GeForce RTX 3060 pour la partie graphique, ainsi que de 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner vos jeux les plus gourmands, sans souffrir de ralentissement ou de perte de réactivité. Ajoutons à cela un SSD d’une capacité considérable de 1 024 Go pour assurer des temps de téléchargement réduits et des lancements de machine rapides.

Enfin, n’oublions pas la qualité de l’écran puisque celui-ci embarque une dalle Full HD IPS de 15,6 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour une excellente fluidité d’images lors de vos sessions.

Initialement proposé à 1 499 euros, le PC portable gaming Acer Nitro 5 AN515-57-75EH est en ce moment vendu à 1 249 euros sur Amazon.

Le kit de 2 caméras Blink Indoor

Pour garder un œil sur votre domicile lorsque vous n’êtes pas chez vous, rien de mieux que de miser sur de petites caméras de surveillance d’intérieur. Ce kit présenté ici comporte 2 caméras Blink Indoor, qui sont sans fil et alimentées par piles. Elles disposent d’une vision nocturne infrarouge pour ne louper aucun détail, même de nuit. Grâce à l’application Blink Home Monitor, vous serez prévenus de chaque détection de mouvements chez vous. Notez aussi que cette application vous permettra de parler en temps réel avec les personnes présentes chez vous, ou même vos animaux, et ce, grâce à l’audio bidirectionnel et à la vidéo en direct. Et bien sûr, Alexa sera de la partie pour vos requêtes vocales.

Au lieu de 139,99 euros, le kit de deux caméras Blink Indoor est maintenant proposé au prix de 89,99 euros sur Amazon.

La caméra de surveillance Blink Outdoor + Echo Show 5 (2021)

Après la Blink Indoor, voici la Blink Outdoor, qui, comme son nom l’indique, se destine à la surveillance de l’extérieur de votre habitation. Elle est donc tout à fait apte à résister aux intempéries. Une fois installée (sans câble), la caméra pourra filmer en HD 1080p, y compris de nuit grâce à sa vision nocturne infrarouge (en 720p uniquement, en revanche). Là aussi, le système audio bidirectionnel sera intégré pour pouvoir entendre et parler avec les personnes qui toqueraient à votre porte, de même que la détection de mouvements, naturellement. Les notifications seront quant à elles disponibles grâce à l’application de la marque.

Mais ce n’est pas tout : cette Blink Outdoor s’accompagne d’un Echo Show 5, cet écran connecté d’Amazon qui fonctionnera en duo avec la caméra. Il vous permettra ainsi de consulter les flux vidéo en direct de votre caméra Blink, mais il pourra aussi faire office de caméra de surveillance intérieure. Les deux produits sont compatibles avec Alexa, forcément.

D’abord proposé à 184,98 euros, le pack Blink Outdoor + Echo Show 5 (2021) est désormais disponible à 76,99 euros sur Amazon.

Le Sony Xperia 5 III

Le Sony Xperia 5 III 5G a beau être une version moins performante que son grand frère premium, le Xperia 1 III, il a tout de même bien des arguments à faire valoir, notamment son format compact. Le Xperia 5 III est ainsi plus léger que son grand frère, avec un poids de 168 g contre 181 g. Concernant son écran, ce dernier embarque une dalle AMOLED de 6,1 pouces, qui dispose par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme nous l’avons remarqué dans notre test, la qualité d’affichage sera très agréable, avec une bonne luminosité. Il sera en plus compatible HDR10+, ce qui assurera une belle couverture des différents spectres colorimétrique.

Côté puissance, le Sony Xperia 5 III est propulsé par un processeur Snapdragon 888, un SoC haut de gamme, épaulé par 12 Go de mémoire vive, qui assureront de bonnes performances et une utilisation bien fluide. Et côté photo, le smartphone intègre un module de 3 capteurs : un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 12 mégapixels également, avec zoom optique de 2,9x à 4,4x. Résultat : des clichés bien détaillés, aux contrastes bien gérés et à la colorimétrie fidèle à la réalité, avec en plus un mode nuit très efficace. Enfin, le Sony Xperia 5 III assure une journée et demie d’autonomie grâce à sa batterie de 4 500 mAh.

Initialement vendu à 999 euros, le Sony Xperia 5 III est maintenant disponible à 799 euros sur Amazon.

Les moniteurs gaming LG UltraGear

L’immersion est une caractéristique très recherchée par les joueuses et joueurs, et celle-ci est toujours plus renforcée si l’écran sur lequel on enchaîne les parties est doté d’une grande dalle. C’est bel et bien les cas avec ces deux moniteurs gaming LG UltraGear puisque l’un, le 34GN73A-B, comporte une dalle de 34 pouces, tandis que l’autre, le 38GN950-B, adopte une diagonale de 38 pouces. Les deux écrans ont d’ailleurs quelques points communs bienvenus : une dalle incurvée, un format 21:9 (ce qui est bien plus grand que ce qu’on peut trouver habituellement sur le marché), un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une excellente fluidité ainsi qu’un taux de réponse ultrarapide de 1 ms.

Concernant leurs principales différences, si le LG UltraGear 34GN73A-B propose une compatibilité avec Nvidia G-Sync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie, le modèle 38GN950-B propose aussi une compatibilité avec G-Sync mais aussi avec AMD FreeSync Premium. Enfin, le LG UltraGear 38GN950-B dispose d’un écran en UWQHD+ (3 840 x 1 600) contre du Full HD (2 560 x 1 080) pour l’autre modèle.

D’abord vendu à 1 499 euros, l’écran PC gaming LG UltraGear 38GN950-B est actuellement proposé à 899,99 euros sur Amazon. Quant à l’écran PC gaming LG UltraGear 34GN73A-B, son prix passe de 459,99 euros à 329,99 euros sur le même site.

Le kit de démarrage Philips Hue White & Color

Incluses dans ce kit de démarrage, les deux ampoules connectées White & Color (E27) de Philips Hue peuvent s’illuminer dans pas moins de 16 millions de nuances colorées, l’idéal pour se concocter une ambiance personnalisée à tout moment dans la pièce de votre choix. L’application Philips Hue (disponible sur iOS et Android) vous permettra quant à elle de moduler facilement l’intensité et la couleur de vos ampoules. Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou même simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Notez aussi que les ampoules pourront tout aussi bien être pilotées à la voix grâce aux assistants Alexa, Google Assistant ou même Siri.

Pour faire fonctionner les ampoules White & Color, le pont de connexion, fourni dans ce kit, sera indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra être connecté à votre box Internet : les ampoules seront aussitôt prêtes à s’illuminer après cela. Enfin, le pack contient également un bouton qui fonctionnera comme un interrupteur sans fil que vous pourrez installer sur un mur, pour pouvoir allumer ou éteindre manuellement les ampoules connectées.

Au lieu de 149,99 euros, le kit de démarrage Philips Hue est désormais affiché à 104,99 euros sur Amazon.

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.