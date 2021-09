Amazon Kindle Paperwhite 2021 : plus besoin de multiplier les chargeurs ni de plisser les yeux

Le leader des liseuses multimédia vient d'annoncer les nouvelles Kindle Paperwhite 2021 en lançant trois nouveaux modèles (dont deux en France), plus pratiques et performants. Elles offrent notamment un port USB-C et la recharge sans fil.

Amazon a récemment proposé des tarifs très attractifs pour ses liseuses Kindle, remise que la firme a plutôt tendance à réserver pour le Prime Day ou les soldes. Elle n’était pas si anodine, puisque Amazon vient d’annoncer le renouvellement de sa gamme de liseuses, avec le lancement d’une nouvelle génération de Kindle Paperwhite, ainsi qu’une déclinaison Signature, proposant des fonctionnalités complémentaires. Voici donc les nouvelles Kindle Paperwhite 2021.

Kindle Paperwhite 2021

Le nouveau Kindle Paperwhite offre désormais un écran 6,8 pouces de 300ppi, soit 0,8 pouce de plus que la génération précédente. La capacité de la batterie et les performances ont également été améliorées, offrant ainsi une autonomie de dix semaines et un changement de page 20 % plus rapide que la version 2018. Point important, la recharge s’effectue désormais grâce à un câble USB-C, permettant ainsi de s’aligner sur le standard du marché en termes de connectique — et donc éviter de devoir multiplier les chargeurs.

Enfin, les bordures ont également été affinées, puisqu’elles ne font plus que 10,2 mm d’épaisseur. Le rétroéclairage s’améliore pour proposer une luminosité 10 % plus élevée « afin de rendre plus confortable la lecture pour les yeux », tandis que « l’éclairage chaud réglable et le mode sombre, blanc sur noir, offrent une meilleure flexibilité pour lire à tout moment, de jour comme de nuit ».

Le reste des caractéristiques reste inchangé, le Kindle proposant toujours 8 Go de stockage, une résistance à l’eau IPX8. Il sera proposé dès le 27 octobre pour 139,99 euros.

Signature Edition

Amazon lance également un nouveau Kindle Paperwhite, baptisé Signature Edition, reprenant la plupart des caractéristiques de la version Paperwhite, en y ajoutant la recharge sans fil et un capteur de luminosité, permettant ainsi d’adapter automatiquement le rétroéclairage selon la luminosité ambiante. Cette version offrira également une capacité de stockage étendue de 32 Go pour la somme de 189,99 euros.

Les deux appareils seront livrés avec une interface simplifiée et plus rapide, améliorant notamment la navigation et les filtres proposés. Celle-ci sera également mise à jour d’ici la fin de l’année pour offrir d’autres fonctionnalités. Amazon n’a cependant pas précisé si les anciennes générations de Kindle bénéficieront, à terme, de la nouvelle interface, ou si celle-ci sera réservée aux nouveaux modèles.

Enfin, une troisième version, dédiée aux enfants, sera également proposée dans certains pays, notamment les États-Unis. Elle sera basée sur le Kindle Paperwhite et inclura 1 an d’abonnement à Amazon Kids+, une garantie de 2 ans en cas de casse et un étui spécifique. Malheureusement, cette version ne sera pour l’instant pas proposée en France.

Une conception durable

La nouvelle génération de Kindle mise aussi sur un argument écoresponsable. Elle bénéficie du badge Climate Pledge Friendly, notamment grâce à l’utilisation de 60 % de plastiques recyclés post-consommation et 70 % de magnésium coulé sous pression recyclé. Même l’emballage se veut respectueux de l’environnement, puisque 96 % de celui-ci est constitué de matériaux à base de fibres de bois provenant de forêts gérées de manière responsable ou de filières de recyclage.

