Smartphones : voici les meilleures promotions des French Days 2022

Vous êtes en quête d’une bonne affaire lors de ces French Days ? Découvrez les meilleurs smartphones en promotion avec des promotions attractives. C’est le moment d’investir vos économies !

Lors des French Days 2022, les smartphones sont les véritables vedettes chez les revendeurs et sites e-commerces. De l’entrée de gamme aux meilleurs produits du marché, vous trouverez toujours des promotions alléchantes.

Voici une compilation des meilleures affaires de la période avec plusieurs modèles qui nous ont déjà séduits auparavant. Si vous souhaitez découvrir nos recommandations en la matière, rendez-vous sur notre guide dédié aux meilleurs smartphones.

Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro : les meilleurs smartphones en promotion

La nouvelle gamme de téléphones Google a fait une entrée remarquée sur le marché. En figure de proue, le Google Pixel 6 séduit par sa polyvalence. Ses deux points forts sont l’appareil photo et l’écran tactile.

Certes la puce Google Tensor n’est pas surpuissante, mais elle est compensée par une qualité logicielle irréprochable. Au quotidien, le smartphone se révèle doué dans toutes les catégories, vous offrant une expérience utilisateur irréprochable. Cerise sur le gâteau, le Pixel 6 passe à 599 euros chez la Fnac.

Avec un peu plus de budget en poche, le Google Pixel 6 Pro est aussi intéressant puisqu’il dispose d’une offre de même envergure. La fiche technique du smartphone est encore plus aboutie avec plus de fonctionnalités pour son écran tactile. Il s’agit tout simplement du meilleur disponible.

La photographie et les autres domaines sont aussi de très haut niveau. Il passe à 779 euros sur le site de SFR.

Samsung Galaxy S21 FE : un excellent rapport qualité/prix

Au sein du catalogue Samsung, le Galaxy S21 FE fait office de porte d’entrée vers le haut de gamme. Il se révèle être un smartphone séduisant quoiqu’un peu cher lors de sa sortie.

Comme toujours pour le constructeur, l’écran tactile OLED est la véritable vedette du téléphone avec une intégration parfaite au sein du design. Le S21 FE offre une bonne prise en main, avec une certification d’étanchéité et des matériaux de qualité.

Certes il peut souffrir en matière d’autonomie avec une endurance d’une journée, mais grâce à la promotion dont il bénéficie chez Cdiscount il est le plus intéressant possible lors des French Days. Avec un code promo, le Samsung Galaxy S21 FE passe à 454 euros. Il coûte même 10 euros moins cher avec un autre code promo, si vous êtes membre CDAV.

iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max : faites le pari de la durabilité

Malgré leur ancienneté sur le marché, investir dans un iPhone est toujours intéressant. Un modèle comme l’iPhone 12 Pro propose des prestations alléchantes pour durer dans le temps.

Le smartphone se démarque grâce à une puissance interne phénoménale, malgré sa sortie en 2020 ainsi qu’un logiciel iOS toujours performant au quotidien. Surtout la gamme se distingue par une meilleure gestion de son autonomie. L’iPhone 12 Pro 256 Go passe à 999 euros ce qui peut vous pousser à l’investissement.

Si vous voulez les meilleures prestations possible pour votre téléphone alors tournez-vous vers l’iPhone 12 Pro Max. Le modèle en question est à la fois plus grand et bien plus performant dans tous les domaines.

Là encore, la puissance interne est à son apogée, mais ce n’est pas tout. Il est accompagné d’un excellent écran tactile, d’un capteur photo très polyvalent et surtout d’une gestion de la batterie optimale pour le quotidien. En bref, il passe à 1099 euros sur le site de Cdiscount.

Xiaomi 12 Pro : déjà en promotion

Ce n’est pas peu dire si le Xiaomi 12 Pro est récent. Le smartphone est disponible depuis un peu plus d’un moins et mène la nouvelle génération du constructeur chinois.

Ce modèle dispose de solides atouts au niveau de sa puissance interne avec l’apport du processeur Snapdragon 8 Gen 1. Il fait partie des appareils Android les plus puissants. Vous pouvez ajouter à cela une charge ultra rapide avec le bloc de 120 W mis en place. Votre batterie passe de 0 à 100 % en moins d’une demi-heure.

Si vous le retirez dans un magasin Darty, le Xiaomi 12 Pro passe à 949 euros au lieu de 1 099 euros.

Xiaomi POCO M4 Pro : un petit prix si alléchant

La gamme POCO chez Xiaomi met en avant des performances de qualité à un prix contenu. Le Xiaomi POCO M4 Pro reste dans cette droite lignée.

Le design du téléphone est trompeur tant il ressemble aux meilleurs appareils du marché. Avec son écran LCD bien calibré avec un rafraîchissement à 90 Hz mais surtout des performances convenables pour une utilisation quotidienne raisonnable.

Le Xiaomi POCO M4 Pro 5G passe à 194 euros chez Cdiscount, faisant de cette offre l’une des plus intéressantes de notre sélection.

Xiaomi POCO X4 Pro : choisissez la nouvelle génération

Ce modèle de téléphone est encore tout frais, parmi tous les smartphones Xiaomi de notre sélection, le POCO X4 Pro est le seul à ne pas avoir encore été testé.

En ce qui concerne sa fiche technique, le smartphone intègre une salle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD +. Il est aussi livré avec une batterie de 5000 mAh avec en complément une charge rapide de 67W. Vous l’aurez saisi, il apporte de grosses améliorations.

A l’occasion des French Days, le Xiaomi POCO X4 Pro passe à 254 euros chez Cdiscount.

