Cdiscount : voici les bonnes affaires à dénicher pendant les French Days

Cdiscount participe évidemment à cette édition printanière des French Days 2022 et l'e-commerçant français propose donc de nombreuses offres intéressantes. Nous avons regroupé uniquement les meilleures dans cette article.

Cdiscount vient de mettre en ligne ces offres pour les French Days. L’e-commerçant français a de quoi vous faire économiser dès maintenant beaucoup d’argent sur des produits populaires de la Tech, en passant par les smartphones, les tablettes, les TV et même les consoles de jeu vidéo. Des promotions, il y en a beaucoup, mais nous avons regroupé uniquement les meilleures offres dans cette sélection.

Les meilleures offres des French Days sur Cdiscount

Notez qu’il y a 4 codes promo pour optimiser vos achats sur Cdiscount. Les deux premiers sont valables pour tout le monde, le code 25DES299 d’obtenir 25 euros de réduction dès 299 euros d’achat et le code 50DES499 permet d’obtenir 50 euros de réduction dès 499 euros d’achat. Si vous êtes membre Cdiscount à Volonté, vous pouvez cette fois-ci bénéficier de 35 euros de réduction dès 299 euros d’achat avec le code promo 35DES299CDAV ou 60 euros de réduction dès 499 euros d’achat avec le code promo 60DES499CDAV.

Samsung Galaxy S20 FE

Quand un nouveau modèle vient prendre la place de l’ancien, c’est généralement à ce moment-là que vous pouvez faire une très bonne affaire. C’est le cas du Samsung Galaxy S20 FE qui s’est fait remplacer il y a peu de temps et on le retrouve maintenant à un prix défiant toute concurrence pendant les French Days grâce à cette réduction de plus de 300 euros.

Au lieu de 659 euros à sa sortie, la version 4G du Samsung Galaxy S20 FE est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 339 euros sur le site de Cdiscount.

Samsung Galaxy S21 FE

La gamme FE a su séduire les fans de Samsung en proposant des caractéristiques haut de gamme sans trop faire de concessions, pour un prix plus accessible. Pourtant le dernier en date ne reprend pas tout à fait la même philosophie, qui se situe sur un segment tarifaire supérieur à son prédécesseur. Fort heureusement, il existe des évènements tels que les French Days pour profiter de belles promotions. Et ça tombe bien puisque le Galaxy S21 FE voit son prix chuter de 40 % et devient une affaire en or.

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE 5G (128 Go) tombe à 479 euros, mais en utilisant le code promo 25DES299, le smartphone tombe à 454 euros sur Cdiscount. D’ailleurs si vous êtes membre Cdiscount à volonté, le smartphone vous revient à seulement 444 euros avec le code promo 35DES299CDAV.

Retrouvez le Samsung Galaxy S21 FE à 454 € sur Cdiscount 25DES299

Retrouvez le Samsung Galaxy S21 FE à 444 € pour les CDAV 35DES299CDAV

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Les balances connectées sont nombreuses sur le marché, et il y a de tous les prix. Pour viser le tarif économique, il faut bien évidemment compter sur Xiaomi qui propose actuellement sa Mi Body Composition Scale 2 à un prix défiant toute concurrence grâce aux promotions disponibles pendant cette édition printanière des French Days 2022.

Au lieu de 34,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 14,99 euros sur le site de Cdiscount.

Dyson V10 Motorhead

Dyson est une valeur sûre dans le monde des aspirateurs. Ses produits sont reconnus pour leur qualité et l’innovation qu’ils représentent depuis des années. L’une des raisons qui peuvent pousser à aller voir ailleurs, c’est bien souvent le prix parfois trop élevé par rapport à la concurrence. Heureusement, certains modèles sont parfois disponibles en réduction. C’est le cas du Dyson V10 Motorhead, qui devient plus abordable pendant les French Days.

Au lieu d’un prix barré à 469,99 euros, le balai aspirateur Dyson V10 Moterhead tombe à 354 euros en utilisant le code promo 25DES299 sur Cdiscount. Si vous êtes abonné au service Cdiscount à volonté, il passe à 344 euros avec le code promo 35DES299CDAV.

iPhone 12 Pro

Si l’on commence à entrevoir les caractéristiques du prochain iPhone, ce dernier reste encore un mystère. En attendant son arrivée, les anciens smartphones de la marque californienne voient leur prix chuter dont l’iPhone 12 Pro. Ce dernier est, certes, sorti en 2020, mais il offre des caractéristiques performantes et reste encore de nos jours un excellent choix pour profiter de l’expérience iOS à prix réduit. La version 256 Go perd d’ailleurs 280 euros de son prix pendant les French Days.

Lancé au prix de 1 279 euros, l’iPhone 12 Pro 256 Go est actuellement disponible en promotion à 999 euros sur le site Cdiscount, uniquement pour le coloris bleu pacifique. Cela représente une économie de 280 euros sur son prix de base. Quant à la version Pro Max (256 Go) elle passe de 1 379 euros à 1 099 euros.

Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Le Poco X3 Pro était déjà très agressif sur les prix par rapport aux performances et fonctionnalités qu’il proposait à sa sortie. Avec le Poco X4 Pro, Xiaomi va encore plus loin en proposant une fiche technique du segment premium, mais à un prix tout doux. Le tarif est aujourd’hui encore plus allégé, car les French Days lui font perdre près de 30 euros sur la facture.

Au lieu de 299 euros habituellement, le Xiaomi Poco X4 Pro (compatible 5G) avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 269 euros sur le site de Cdiscount.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G

Dans l’immense gamme de smartphones Xiaomi, les POCO prennent une place à part, tantôt flagship killer, tantôt Midship Killer, tantôt sans aucune catégorie. Le M4 Pro 5G fait clairement partie de cette catégorie, car il propose des caractéristiques qui lui sont propres, tout autant qu’un positionnement prix bien particulier. C’est encore plus le cas avec ce deal pendant les French Days lui faisant perdre un peu plus de 40 euros sur Cdiscount.

Lancé à 269,90 euros, le Xiaomi Poco M4 Pro dans sa version 6+64 Go et 5G est actuellement disponible en promotion pendant les French Days à seulement 229 euros sur Cdiscount.

XGIMI Elfin

La marque XGIMI est très peu connue en Europe, mais est un spécialiste du vidéoprojecteur pour particulier avec des modèles variés pour tous les prix. Le Elfin est ce que l’on appelle un picoprojecteur, c’est à aire un modèle misant sur le petit format, mais disposant d’une fiche technique qui n’a rien a envier aux plus gros appareils, enfin presque. Et le bon plan dans tout ça ? Et bien c’est qu’il est possible de se l’offrir avec 100 euros de réduction immédiate chez Cdiscount pendant les French Days.

Au lieu de 699 euros habituellement, le vidéoprojecteur Elfin de la marque XGIMI est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 50DES499. Si vous êtes membre CDAV, vous pouvez l’obtenir 10 euros moins cher avec le code promo 60DES499CDAV.

Forfaits mobile 60 et 100 Go

Les French Days sont bien lancés et les produits Tech ne sont pas les seuls à bénéficier de rabais intéressants pendant cette période. C’est aussi le cas des forfaits mobile, qui profitent de l’évènement pour distiller leurs meilleures offres. Cdiscount, par exemple, a pris la tangente avec ses nouveaux forfaits en série limitée : de 60 à 100 Go avec des petits prix qui restent fixes même après la première année.

Pendant la période des French Days, le forfait mobile sans engagement avec 100 Go chez Cdiscount mobile est affiché à 9,99 euros par mois. L’autre forfait moins conséquent de 60 Go est quant à lui proposé à 6,99 euros mensuels. Les prix de ces deux forfaits sont valables tels quel même après un an.

