Voici les meilleures offres TV 4K et vidéoprojecteurs des French Days

Lors des French Days, les téléviseurs et autres vidéoprojecteurs jouissent de belles réductions. Des offres suffisamment intéressantes pour vous être proposées au sein de cette sélection.

La période des French Days met aussi à l’honneur les téléviseurs. Plusieurs modèles bénéficient d’offres attractives sur un laps de temps assez court. Il est tout de même assez compliqué de trouver le bon modèle. Pour vous faire une idée de l’état actuel du marché, nous vous recommandons la lecture de notre sélection dédiée aux meilleurs téléviseurs.

Cette sélection contient aussi quelques modèles de vidéoprojecteurs. Elle se mettra à jour en fonction des promotions.

LG OLED C1 : la meilleure TV en promotion

Les téléviseurs LG sont des incontournables du marché. Alors quand le LG OLED55C1 bénéficie d’une réduction pendant les French Days, c’est à ne pas manquer. Si le modèle est issu de la génération précédente, il reste très pertinent pour vous notamment grâce à la qualité de sa dalle OLED.

En l’occurrence, le téléviseur offre une qualité d’image irréprochable et des couleurs fidèles. Le seul défaut inhérent à la technologie OLED est un manque de luminosité en partie corrigé par le constructeur. Toutefois, ce sont des données à prendre en compte lors de votre installation.

La grande force de cette TV est dans sa partie gaming. Tout d’abord grâce à la présence du HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelles générations, mais ce n’est pas tout. Elle supporte le GSync pour les joueurs PC tandis que le système d’exploitation intégré comprend Stadia et GeForce Now. Si vous êtes membres CDAV chez Cdiscount, vous pouvez obtenir ce téléviseur un à 966 euros en utilisant le code promo 60DES499CDAV. Vous le trouverez aussi à 1 049 euros chez Rue du Commerce.

Phillips The One : l’Ambilight abordable

Au sein du catalogue des téléviseurs Phillips, la gamme The One est celle qui propose les modèles plus abordables. Lors des French Days, la Phillips 70PUS8546 The One est proposée moins chère. L’occasion pour vous de profiter de la technologie Ambilight à moindres frais.

Le téléviseur bénéficie d’une diagonale de 70 pouces très conséquente pour votre confort de visionnage. Si la luminosité de la dalle est un peu plus faiblarde, l’Ambilight permet de tromper votre œil pour offrir un contraste renforcé.

La Phillips 70PUS8546 The One est vendue à 799 euros sur le site de la Fnac.

TV Hisense 55A7GQ : de la polyvalence à prix plancher

Si Samsung propose un large choix de téléviseurs QLED, la marque chinoise Hisense intègre aussi quelques modèles au sein de son catalogue. La TV Hisense 55A7GQ se caractérise au premier coup d’œil par un design sobre capable de s’intégrer à n’importe quelle pièce de votre domicile.

La grande force du produit est sa polyvalence. Les joueurs apprécieront la présence des technologies VRR et ALLM même si la dalle est limitée à 60 Hz. Les fans de cinéma ont droit à la compatibilité de tous les formats HDR10 et Dolby Vision. Enfin les connaisseurs profiteront de belles couleurs et d’une luminosité fidèle.

Attention, dans chaque domaine la copie n’est pas parfaite, mais si vous êtes à la recherche d’un produit polyvalent, alors ce modèle est idéal. La Hisense 55A7GQ est disponible à 549 euros chez E.Leclerc.

TCL 75C721 : le choix de la démesure

Parmi les meilleurs téléviseurs QLED du marché, la marque TCL met en avant plusieurs modèles. Parmi eux se trouve la TCL 75C721 avec une diagonale de 75 pouces. Autant vous indiquer qu’il sera nécessaire d’avoir de la place chez vous pour en profiter un maximum.

Il propose un affichage 4K compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. Si l’image manque encore un peu de force sur le volet de la luminosité, elle est suffisamment polyvalente pour le quotidien. La prise HDMI 2.1 avec la compatibilité ALLM permet aussi aux joueurs de trouver leurs comptes.

Avec le code promo 50DES499 et une ODR de 100 euros, le TCL 75C721 est disponible à 749 euros.

Retrouvez la TCL 75C721 à 749 euros chez Cdiscount 50DES499

Phillips 55PUS7556 : la meilleure affaire de la sélection

Vous n’avez pas envie de dépenser des milles et des cents pour une télévision ? Parmi les meilleures TV 55 pouces disponibles se trouve la Phillips 55PUS7556. Le modèle dispose d’une construction de qualité qui vous permettra de l’installer sur votre meuble ou bien directement au mur.

À l’usage quotidien, vous apprécierez la présence d’Android TV. La technologie Direct LED vous offre une image 4K de qualité aussi bien efficace en jeu qu’en cinéma. Bien entendu la qualité n’est pas comparable à de l’OLED, mais si vous n’estimez pas avoir besoin de tels équipements alors cette TV Phillips est le bon investissement.

Lors des French Days 2022, la TV Phillips 55PUS7556 est à 424 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo 25DES299.

Retrouvez la TV Phillips 55PUS7556 à 424 euros chez Cdiscount 25DES299

XGIMI Elfin : un vidéoprojecteur pour pas cher

Les téléviseurs ne sont pas les seules vedettes en ces temps de promotions. Si vous êtes en quête d’un vidéoprojecteur pour un prix attractif, le XGIMI Elfin est le produit qu’il vous faut. Son format compact vous permettra de l’installer rapidement chez vous.

Celui-ci délivre une superbe qualité d’image en Full HD. Il est en capacité de s’adapter pour passer de 60 à 120 pouces, mais ce n’est pas tout. Le traitement de l’image est certifié HDR10+ avec une intensité de 800 Lumens. Pour compléter le tout, il supporte Android TV dans sa dixième version. De quoi vous passer d’un téléviseur.

Avec le code promo 50DES499, le vidéoprojecteur XGMI Elfin passe à 599 euros chez Cdiscount.

Retrouvez le vidéoprojecteur XGMI Elfin à 599 euros chez Cdiscount 50DES499

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro : le format compact

Pour ceux qui veulent se retrouver avec un constructeur familier, tournez-vous vers le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro. Un produit compact capable d’offrir de belles prestations tout en étant simple à utiliser.

La qualité de l’image est au niveau avec 1300 lumens et une mise au point électrique. En matière de résolution celle-ci affiche du 1080p en HD. La connectique est assurée par des ports HDMI, USB et même Ethernet. Enfin avec d’être tout à fait complets, notez la présence d’Android TV pour avoir accès aux applications du Play Store.

Le vidéoprojecteur Xiaomi est vendu à 799 euros sur le site de la Fnac.

Xiaomi Mi TV Stick 4K : une box TV à prix serré

Les box TV sont des produits de compléments qui viennent s’ajouter à votre téléviseur. La Xiaomi Mi TV Stick 4K est le parfait ajout à petit prix pour votre quotidien. Pour son tarif, vous aurez des fonctions un peu limitées, mais un usage parfaitement fluide.

Le dongle vous propose une image 4K en 60 images par secondes. Surtout vous profiterez pleinement de tout l’écosystème Google avec une télécommande facile à prendre en main pour l’usage quotidien.

Sur le site de la Fnac, la Xiaomi Mi TV Stick 4K est à 49,99 euros.

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.