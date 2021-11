Black Friday Rue du Commerce : 11 produits en promotion à ne pas louper

Comme bien d'autres e-commerçants, Rue du Commerce a lui aussi organisé son Black Friday en proposant une foule d'offres intéressantes. Enceintes connectées, smartphones 5G, écrans PC... Certains produits très demandés bénéficient ainsi de promotions inédites. Voici les 11 meilleures offres.

Les meilleures offres du Black Friday Rue du Commerce

La TV LG OLED48A1 à 699 euros

La plupart des TV OLED, qui proposent une excellente qualité d’image, affichent en conséquence des prix vraiment onéreux. Heureusement, quelques exceptions existent, comme le modèle OLED48A1 de LG qui propose un prix plus abordable que la moyenne. Cette TV de 48 pouces, qui fait partie de la série d’entrée de gamme A1, offre pourtant une fiche technique complète pour un tarif contenu. Sa dalle OLED, 4K UHD, s’accompagne ainsi des compatibilités avec Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos. En revanche, ce téléviseur ne dispose pas de ports HDMI 2.1, ce qui le rend moins adapté au gaming.

Habituellement affichée à 999 euros, la TV LG OLED48A1 est désormais disponible à 699 euros chez Rue du Commerce.

Le Google Nest Audio à 67,99 euros

L’enceinte connectée Google Nest Audio remporte tous les suffrages chez nous, et pour cause : outre son design tout neuf qui le rend nettement plus élégant, ce modèle se démarque aussi par sa grande qualité audio. Cette dernière serait même 75 % plus puissante par rapport au Home classique, selon la firme de Mountain Views. Avec son tweeter de 19 mm et son woofer de 75 mm, couplés à un rendu à 360° et à du machine learning, cette enceinte assurera sa tâche dans toutes les situations. Et évidemment, Google Assistant sera de la partie pour recueillir toutes vos requêtes vocales, comme contrôler vos objets connectés, par exemple.

Au lieu de 99,99 euros, le Google Nest Audio (charbon) est maintenant proposé à 67,99 euros chez Rue du Commerce. Le coloris galet est également disponible à 67,99 euros.

Le Vivo X51 5G (256 Go) à 499 euros

Vivo a fait son apparition sur le marché européen à la fin de l’année 2020. Une entrée remarquée notamment avec ce smartphone X51, compatible 5G, doté d’un système avancé de gimbal miniaturisé qui lui permet de stabiliser ses vidéos. Parmi ses autres atouts, on trouve également un écran OLED de belle qualité, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui assurera une belle fluidité aux images. À l’intérieur de la bête, on retrouvera une puce Snapdragon 765G, épaulée par 8 Go de mémoire vive et un stockage confortable de 256 Go. De quoi faire tourner des jeux même gourmands et exécuter toutes les tâches classiques. La photo ne sera pas en reste avec 4 capteurs (48 + 13 + 8 + 8 mégapixels). Enfin, côté autonomie, le Vivo X51, compatible avec la charge rapide, intègre une bonne batterie de 4315 mAh, ce qui permettra à son utilisateur de rester loin du chargeur pendant environ une journée et demie avec un usage actif.

Initialement affiché à 799 euros, le Vivo X51 5G est désormais disponible à 499 euros chez Rue du Commerce.

L’Asus Vivobook 15″ S533UA-L1216T à 699,99 euros

La gamme de PC portables Vivobook d’Asus est particulièrement adaptée pour les étudiants, grâce à leur finesse et leur légèreté qui facilitent leur transport. Le modèle S533UA-L1216T qui nous intéresse ici embarque un processeur AMD Ryzen 5 5500U, épaulée par 8 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème, de même que les tâches liées à la bureautique. L’appareil intègre également un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go pour insuffler plus de rapidité au système. Et parce que la qualité de l’image est tout aussi importante, ce Vivobook se démarque par un bel écran OLED de 15 pouces.

D’abord affiché à 899,99 euros, l’Asus Vivobook 15″ S533UA-L1216T est désormais disponible à 699,99 euros chez Rue du Commerce.

Le pack Philips Hue Kit de démarrage E27 + Hue Go V2 à 129,99 euros

Pour démarrer dans la domotique, miser sur les ampoules connectées de Philips Hue est toujours une bonne idée. Ce kit de démarrage complet contient tout le nécessaire pour installer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans son intérieur. Les deux ampoules connectées White & Colour E27 pourront ainsi s’illuminer dans pas moins de 16 millions de nuances colorées. Un pont de connexion, indispensable pour bénéficier d’une longue portée, est également fourni avec pour compléter l’installation. Sur l’application Philips Hue, disponible sur iOS et Android, vous pourrez ensuite moduler l’intensité et la couleur des ampoules, et même les contrôler à distance. Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront aussi de la partie. Enfin, ce kit comporte aussi une lampe connectée nomade, Hue Go, qui fonctionne quant à elle sans fil grâce à sa batterie intégrée.

Au lieu d’un prix barré de 199,99 euros, le pack Philips Hue Kit de démarrage E27 + Hue Go V2 est maintenant vendu à 129,99 euros chez Rue du Commerce.

La Xiaomi Mi Smart Speaker à 27,99 euros

Xiaomi a investi le marché des enceintes connectées en janvier dernier avec la sortie de sa Mi Smart Speaker, qui embarque Google Assistant pour recueillir toutes vos requêtes vocales (lancer un morceau, demander la météo, programmer une alarme…) Ce modèle plutôt imposant renferme un haut-parleur de 12 W, qui délivre une puissance sonore estimée jusqu’à 75 dB selon la marque chinoise. L’enceinte prend également en charge le format DTS pour un son plus clair et fond. Et si vous souhaitez profiter d’un son stéréo encore plus efficace, il sera toujours possible de jumeler deux enceintes.

Auparavant proposée à 59,99 euros, l’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker est actuellement disponible à 27,99 euros chez Rue du Commerce.

L’écran PC Lenovo 27″ G27-20 (144 Hz, FreeSync) à 229,99 euros

Choisir un écran performant pour compléter un setup gaming est primordial. Le moniteur Lenovo G27-20 remplit ce contrat avec sa dalle IPS Full HD de 27 pouces, donc suffisamment grande pour profiter au maximum de ses sessions de jeu. Les utilisateurs et utilisatrices auront également droit à un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une belle fluidité dans les images, ainsi qu’à un taux de réponse très court d’1 ms. L’AMD FreeSync sera aussi de la partie pour éviter les problèmes de tearing, soit les déchirements d’écran, et de saccades au court des parties.

D’abord proposé au prix de 299,99 euros, l’écran PC Lenovo 27″ G27-20 est maintenant disponible à 229,99 euros chez Rue du Commerce.

Le Samsung Galaxy S20 FE (4G + 128 Go) à 399 euros

Lancé l’année dernière, le Samsung Galaxy S20 FE pourrait être bientôt remplacé, mais en attendant, sa fiche technique reste tout de même très intéressante. Il dispose ainsi d’un écran de 6,5 pouces Super AMOLED rafraîchi à 120 Hz constants. Il est toutefois possible de passer en mode 60 Hz depuis les paramètres du téléphone si vous souhaitez économiser de la batterie au quotidien. Côté performances, la version 4G du Samsung Galaxy S20 FE embarque un Exynos 990 avec 6 Go de RAM, un poil moins puissant que la Snapdragon 865 qui équipe la version 5G. Autrement, le smartphone intègre un module photo équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Les clichés capturés seront suffisamment détaillés. Enfin, le smartphone comprend une batterie de 4 500 mAh, et sera compatible avec la charge rapide jusqu’à 25 W, sans oublier la charge sans fil jusqu’à 15 W.

Au lieu de 659 euros, le Samsung Galaxy S20 FE (4G + 128 Go) est aujourd’hui proposé à 399 euros chez Rue du Commerce.

La Samsung Galaxy Tab S7 (Wi-Fi + 128 Go) à 559 euros

La Samsung Galaxy Tab S7 a bien des atouts à faire valoir. D’abord, il y a sa dalle IPS LCD de 11 pouces, qui a l’avantage d’être rafraîchie à 120 Hz, soit l’assurance de profiter d’une excellente fluidité dans les contenus. La puissance sera aussi de mise avec une puce Snapdragon 865+, épaulée par 6 Go de mémoire vive. Cette tablette se démarque aussi par ses quatre haut-parleurs AKG, qui délivrent un son plutôt étonnant pour ce genre de produit. Enfin, la S7 dispose d’une batterie de 8 000 mAh assurant une quinzaine d’heures d’autonomie, même si, comme toujours, tout dépendra de l’intensité de votre utilisation. Notez également que le S Pen sera inclus avec la Galaxy Tab S7. Une bonne nouvelle pour les créatifs.

D’abord vendue à 719 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 (Wi-Fi + 128 Go) est dorénavant affichée à 559 euros chez Rue du Commerce.

Le Xiaomi Mi 10T Lite 5G (128 Go) à 249 euros

Son prix a de quoi étonner devant une telle fiche technique. Si le Xiaomi Mi 10T Lite 5G n’a pas vraiment à rougir devant d’autres smartphones plus onéreux, c’est parce qu’il propose certaines caractéristiques qui sont habituellement associées à des modèles plus premium. À commencer par sa compatibilité avec le réseau 5G et son écran de 6,67 pouces FHD+, qui dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Le confort visuel sera donc au rendez-vous grâce à cette fluidité. Les performances ne seront pas non plus en reste grâce à la puce Snapdragon 750G, complétée par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Côté photo, on n’aura pas de mode nuit, mais un honorable quadruple capteur de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels avec de bons résultats en plein jour. Son principal point fort ? Son autonomie de deux jours grâce à sa batterie de 4 850 mAh. Et la charge rapide sera aussi disponible.

Au lieu de 329 euros, le Xiaomi Mi 10T Lite 5G est actuellement proposé à 249 euros chez Rue du Commerce.

Le Google Nest Mini à 20,99 euros

Le Google Nest Audio fait forcément de l’ombre aux autres enceintes de la marque, mais le Nest Mini reste encore aujourd’hui une très bonne référence que l’on continue de conseiller dans nos lignes. Ce dernier constitue d’abord une belle entrée dans l’univers des objets connectés sous Google Assistant, et son format compact le rend vraiment pratique à transporter au quotidien. Et qui dit petit format n’implique pas forcément une qualité audio au rabais : ici, on a droit à un son clair et naturel, grâce aux deux basses plus puissantes qui ont été intégrées. Autre bon point : le Nest Mini est capable de traiter localement, et sans connexion Wi-Fi, certaines de vos demandes, grâce au machine learning.

Initialement affiché à 59,99 euros à son lancement, le Google Nest Mini est aujourd’hui disponible à 20,99 euros chez Rue du Commerce.

