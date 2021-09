Amazon baisse le prix de sa liseuse avant l’arrivée de la nouvelle Kindle Paperwhite

Depuis 2018, la Kindle Paperwhite est l'une des liseuses les plus plébiscitées. Même si des versions améliorées de ce modèle s'apprêtent à voir le jour, on recommande toujours aussi chaudement l'actuelle. On la trouve d'ailleurs moins chère en ce moment puisque son prix passe de 129 euros à 89 euros sur Amazon.

Depuis des années, Amazon propose une pléthore de liseuses au sein de sa collection Kindle. Mais s’il y en a une qui se démarque par son très bon rapport qualité-prix, c’est bien la Kindle Paperwhite. Le géant américain a d’ailleurs récemment annoncé le lancement d’une nouvelle génération de ce modèle très apprécié, avec notamment une déclinaison Signature avec son lot de fonctionnalités complémentaires. Mais ce renouvellement permet aussi de voir le prix de la version 2018 de la Paperwhite baisser, et pas qu’un peu : on aura donc droit à une réduction de 40 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de la Kindle Paperwhite

Un écran de 6 pouces avec une « qualité papier »

Certifiée IPX8 pour lire près de l’eau

Des semaines de lecture sur une seule charge

Habituellement proposée à 129 euros, la Kindle Paperwhite (version 2018) est désormais affichée à 89 euros sur Amazon.

Une liseuse efficace, lisible…

La Kindle Paperwhite présente beaucoup d’avantages pour qui souhaite emporter une bibliothèque complète dans son sac, en toute légèreté. D’abord, cette liseuse intègre un écran de 6 pouces sans reflets, et dispose d’un rétroéclairage pour pouvoir lire de jour et de nuit sans s’abîmer les yeux. L’écran affiche également une définition allant jusqu’à 300 pixels par pouce, ce qui donnera l’impression qu’on lit un véritable livre papier.

De plus, cette liseuse proposera 8 Go de stockage pour sauvegarder une grande quantité d’e-books. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle, riche de plus de 5,5 millions de références. En ce qui concerne votre lecture, vous aurez également la possibilité d’ajuster la taille du texte et d’utiliser plusieurs types de polices pour une expérience confortable.

… et étanche

L’été, avec ses piscines et son bord de mer, a beau être fini, il vous restera tout de même d’autres occasions de lire près de l’eau en ce moment. Ainsi, s’il vous vient l’envie de bouquiner dans votre bain, sachez que cette liseuse robuste sera résistante à l’eau grâce à sa certification IPX8. Cette dernière signifie que la Kindle Paperwhite survivra si elle est immergée dans de l’eau douce pendant 60 minutes jusqu’à 2 mètres de profondeur. Pratique en cas de petit plongeon accidentel.

Une autonomie qui ne déçoit pas

La Kindle Paperwhite affiche une belle autonomie de six semaines au total, si vous vous en tenez à 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13, selon Amazon. Tout dépendra donc de votre usage personnel. Mais dans les faits, et selon notre test, la Kindle disposait encore de 59 % de batterie après plus de 3 semaines d’utilisation, ce qui est plus qu’appréciable.

