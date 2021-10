Amazon fait chuter le prix de l’excellent casque Sennheiser Momentum 3 Wireless (-37 %)

Sennheiser est une marque allemande spécialisée dans l'audio, dont la réputation n'est plus à prouver. Ses produits sont souvent assez onéreux, mais bonne nouvelle puisqu'en ce moment le Momentum 3 Wireless, un casque audio haut de gamme, devient plus abordable et passe de 399 € à « seulement » 250 € sur Amazon.

En 2019, Sennheiser a présenté la troisième génération de son casque premium. Le Sennheiser Momentum 3 Wireless tente alors de se faire une place dans un secteur très concurrentiel face à Bose et Sony, mais la marque allemande reste un acteur majeur dans l’audio. Il s’agit d’un casque audio de qualité avec une réduction de bruit active efficace qui devient aujourd’hui plus intéressant grâce à cette réduction de presque 150 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Momentum 3 Wireless

Le look rétro et élégant

Une excellente qualité sonore

Une autonomie confortable et une connectique USB C

Au lieu d’un prix barré à 399 euros, le casque audio Sennheiser Momentum 3 Wireless est actuellement en promotion à 250 euros sur Amazon, soit 37 % de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Sennheiser Momentum 3 Wireless. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque au look rétro et industriel

Sennheiser reprend les points forts qui ont fait le succès de ses précédents casques premium, à commencer par le design. Alors que la plupart des constructeurs jouent la carte de la sobriété et de la modernité, ici, la marque allemande se démarque de la concurrence, en optant pour un design rétro-vintage. Le Sennheiser Momentum 3 Wireless est doté d’un arceau en métal avec un système coulissant pour faire monter ou descendre les écouteurs de chaque côté. On retrouve également un revêtement en cuir au-dessus de l’arceau, ainsi que sur les coussinets pour procurer un confort pour les longues sessions d’écoute sans que vos oreilles ne ressentent pas de pression.

Le casque dispose de boutons physiques qui sont placés à l’arrière de l’oreillette droite, pour donner un contrôle total des fonctions audio. Il vous faudra surement un petit temps d’adaptation pour vous y retrouver et connaître l’emplacement des boutons. D’ailleurs, sachez que pour éteindre le casque, il n’y pas de bouton ON/OFF : il suffit de le plier. Donc, si vous le laissez autour de votre cou, ce dernier restera allumé et consommera de la batterie. Comptez d’ailleurs environ 17 heures d’autonomie et 2 heures complètes pour recharger le casque à 100 % (via USB-C).

Une réduction de bruit correcte

En dehors de son design, la troisième génération du Momentum Wireless propose une bonne isolation passive qui s’accompagne de la fonctionnalité à réduction de bruit active. Le casque propose trois niveaux différents en plus du mode transparent. On a le mode Max, qui va filtrer le plus de bruit possible, le mode anti-vent qui permet de profiter d’une réduction de bruit plus légère, mais sans les bruits gênants du vent, et, le dernier, anti-pression pour couper l’effet de souffle inhérent aux casques à réduction de bruit.

Dans les faits, le mode Max reste le plus intéressant, car c’est celui-ci qui va réduire au mieux les bruits extérieurs. Mais, il est loin d’égaler la réduction de bruit que l’on peut trouver sur le Sony WH-1000XM4 ou le Bose Headphones 700. Le casque aura du mal à filtrer les voix environnantes ou même des petits sons plus isolés, mais la réduction de bruit se montrera très efficace pour les sons plus graves et plus persistants, comme le bruit des voitures ou celui d’un train en marche. Puis, il est possible d’affiner le mode réduction active du bruit via l’application Sennheiser Smart Control.

La qualité sonore : le véritable point fort

S’il n’est pas le meilleur en réduction de bruit par rapport aux modèles de Bose et Sony, le point fort du Sennheiser Momentum 3 Wireless réside dans sa qualité sonore. Eh oui, ce dernier a l’avantage d’être compatible non seulement avec les codecs AAC et SBC, mais également avec l’aptX — seuls manquent à l’appel le aptX HD et le LDAC. Il propose un rendu sonore riche, précis et dense, même avec le réglage de base. On se retrouve avec des basses présentes, profondes, mais sans être envahissantes, ainsi qu’avec des médiums et des aigus parfaitement maîtrisés. Le casque offre dans l’ensemble une excellente qualité sonore ample et détaillée, même à fort volume, sans saturations.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Sennheiser Momentum 3 Wireless.

Quels sont les meilleurs casques du moment ?

Si vous souhaitez découvrir les autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2021.