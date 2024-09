Sennheiser Momentum True Wireless 3 : remise de 30 % pour ces écouteurs sans fil avec une excellente qualité audio

Les Momentum True Wireless 3 de Sennheiser sont des écouteurs sans fil premium que l’on a notamment loués pour le son riche et détaillé qu’ils délivrent. Des modèles que l’on recommande bien plus quand ils sont en promotion, comme actuellement sur Amazon, où on peut les trouver à 171 euros au lieu de 249,90 euros.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3, ici en graphite // Source : Frandroid

Il y a deux ans, Sennheiser se relançait dans le segment des écouteurs sans fil premium avec ses Momentum True Wireless 3, deux ans après les Momentum True Wireless 2 dont on avait beaucoup apprécié l’excellente qualité audio. Force est de constater que la marque a encore tout misé sur le son pour ses Momentum True Wireless 3. Certes, ces modèles ne sont pas parfaits, mais lorsqu’ils sont en promotion à moins de 180 euros, leurs lacunes sont plus facilement acceptables.

Les bons points des Sennheiser Momentum True Wireless 3

Des écouteurs confortables

Un son riche et détaillé

Un mode transparence efficace

Lancés à 249,90 euros, les Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont désormais affichés à 171 euros sur Amazon.

Des écouteurs que l’on prend plaisir à porter

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont des écouteurs arborant une coque en simple plastique, un matériau qui leur permet d’être particulièrement légers (5,8 g) et donc plus agréables à porter sur la durée. Ils ont en plus l’avantage de tenir plutôt bien dans l’oreille grâce à leur ailette en silicone. Ajoutons à cela leur format intra-auriculaire et leurs embouts en silicone qui offrent un ajustement parfait, et vous avez là des écouteurs confortables qui ne vont pas glisser au moindre mouvement de tête.

Notez par ailleurs que ces true wireless sont certifiés IPX4 : ils sont donc étanches à la transpiration, à la sueur et à la pluie, et donc taillés pour la pratique sportive. En revanche, cet indice ne permet pas de garantir une protection contre l’immersion dans l’eau ; on évitera donc de les porter dans une piscine. Concernant le boîtier qui les accompagne, celui-ci est assez compact et pratique à transporter. D’ailleurs, côté autonomie, ce boîtier est doté d’un accumulateur de 850 mAh, tandis que les écouteurs intègrent des batteries de 77 mAh. D’après la marque, ces batteries sont capables de faire fonctionner les écouteurs seuls pendant 7 heures avec réduction de bruit active et pendant 6,5 heures en mode ANC. Avec la batterie du boîtier, l’autonomie devrait monter jusqu’à 28 heures au total. Ce n’est pas très impressionnant, mais au moins, les écouteurs peuvent récupérer 100 % de la batterie en 1h11 dans leur étui, compatible avec la charge par induction Qi.

Une qualité audio excellente

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 peuvent être gérés depuis l’application Smart Control du fabricant, sur laquelle on peut notamment créer des « zones sonores » et ainsi paramétrer l’application pour qu’elle opte pour tel ou tel paramètre de réduction de bruit ou d’égaliseur lorsque vous entrez ou sortez d’une zone géographique. Concernant la réduction de bruit, justement, celle proposée par les écouteurs se révèle plutôt timide. Le système va ici simplement réduire les bruits ambiants sans les gommer complètement. C’est mieux que rien. Mention spéciale tout de même pour le mode « anti-vent », bien efficace, et pour le mode transparence, plutôt naturel.

Ces true wireless marquent bien plus de points grâce à leur excellente qualité audio. Ils sont en effet capables de délivrer un son particulièrement détaillé, avec des médiums clairs, des voix dont on peut entendre chaque variation ou encore des infragraves bien mis en valeur. Sachez que si leur signature n’est pas à votre goût, vous pourrez toujours la modifier grâce à l’égaliseur sur l’application. Enfin, les Sennheiser Momentum True Wireless 3 proposent une connexion Bluetooth 5.2 stable, mais ne sont malheureusement pas compatibles avec le Bluetooth multipoint.

