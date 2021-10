La fibre Bouygues Telecom est à moitié prix grâce à cette vente privée

Les ventes privées sont un moyen pour les opérateurs de casser les prix de leurs abonnements sur un temps donné. Cette fois-ci c'est Bemove en partenariat avec Bouygues Telecom de proposer un abonnement Bbox Must à seulement 16,99 euros par mois au lieu de 22,99 euros mensuels pendant un an.

Vous pensez payer trop cher pour votre abonnement Fibre ou ADSL ? Vous êtes plutôt bien tombé puisque cette nouvelle vente privée organisée par Bemove en partenariat avec Bouygues Telecom vous permet de profiter d’un abonnement à bien moins cher que ce que l’opérateur propose actuellement sur son site. C’est l’offre Bbox Must qui en profite avec un prix de 16,99 euros par mois au lieu de 22,99 euros mensuels la première année. Le prix passe ensuite à 39,99 euros par mois.

L’offre Bbox Must, c’est quoi ?

Une ligne fibre avec un débit allant jusqu’à 1 Gb/s

180 chaînes de TV incluses

Une box Android TV

Une ligne téléphonique avec appels vers fixes et mobiles illimités en France

Jusqu’au 28 octobre 2021, vous pouvez accéder à cette vente privée à partir de ce lien. En renseignant votre adresse mail, vous découvrirez les offres exclusives de Bouygues Telecom. Notez que la souscription à l’une de ces offres entraîne un engagement d’un an.

Sachez également qu’en renseignant votre adresse mail pendant cette offre, vous participez automatiquement à un tirage au sort vous permettant de gagner jusqu’à 1 an d’abonnement offert.

Une box de qualité avec des débits de haute volée

L’offre Bbox Must chez Bouygues Telecom est la solution la plus optimisée pour obtenir un débit internet important et les services annexes de l’opérateur pour un prix très compétitif. Elle apporte des débits théoriques de 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Le routeur fourni est compatible Wifi 5 mais il est bien sûr possible de brancher ses appareils en filaire grâce à ses 4 ports Ethernet disponibles.

L’abonnement Bbox Must offre également une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers les fixes et mobile en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

Le gros avantage de l’offre Bbox must est qu’elle est accompagnée de la Bbox Miami, une box TV tournant sous Android TV. En plus des nombreuses applications de la plateforme comme Netflix, Disney + Spotify et bien d’autres, l’offre apporte un bouquet TV de 180 chaînes. L’espace de stockage interne permet d’enregistrer plus de 100h de programmes.

Une vente privée qui en cache une autre

En plus de l’offre Bbox Must, BeMove propose une autre vente privée concernant cette fois-ci un forfait mobile. Toujours chez Bouygues Telecom, Il s’agit d’un forfait Sensation de 50 Go à 15,99 euros par mois pendant un an et qui passe à 25,99 euros par la suite. En plus de la data, le forfait propose les appels, SMS et MMS illimités. La bonne surprise est qu’il est possible de s’offrir un Vivo Y21S pour 1 euro de plus alors qu’il est normalement disponible à 219 euros.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Pour aller plus loin et comparer ces offres avec la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.